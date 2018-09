Tunisie: Au petit bonheur la chance...

Et il y a ceux qui ont une chance de tous les diables et font confiance à cette chance. Ils savent plutôt que les dirigeants tunisiens sont quelque peu conservateurs, qu'ils considèrent que tout produit venant de l'étranger est frappé du label de l'excellence et, de ce fait, optent souvent pour «ceux qu'ils connaissent et ont une certaine idée du football tunisien». C'est la raison pour laquelle ils refont appel même à ceux qui ont failli et montré leurs limites.

Nous avons vu la saison passée Marchand, appelé en catastrophe, complètement dépassé par l'événement, conspué par un public versatile. C'est Kamel Kolsi qui avait sauvé la situation en reprenant au vol l'équipe, qui a pu sauver sa saison et enlever la coupe de Tunisie. Kolsi a été remercié pour ce qu'il a fait par un congédiement glacial. Sa tête ne revenait pas à un bailleur de fonds, paraît-il.

Nous avons renoncé à compter le nombre de joueurs recrutés par les différents clubs ainsi que ceux qui ont quitté vers d'autres destinations. Un... «mercato» est fait pour ça, pourrait-on dire, mais ce que personne ne comprendra, c'est qu'une équipe qui s'est classée très convenablement et qui a remporté un titre se trouve dans le besoin de recruter plus d'une douzaine de joueurs. Le football sport collectif par excellence exige une longue période d'adaptation et une reprise en main totale de la technique collective de l'équipe. Même un long stage de préparation est insuffisant, car il y a des réflexes à redécouvrir, des repères à resituer, une entente à instaurer entre les joueurs. Cela ne se fait pas en un mois et entre-temps, les mauvais résultats viennent déranger l'ambiance générale.

Acheter sans compter !...

Autant dire qu'une équipe qui a complètement renouvelé son effectif est en fait une formation à recréer. Conséquence de cette option qui est rarissime ailleurs que chez nous, presque toutes les formations sont allées aux emplettes, à l'instigation de leurs «directeurs sportifs ou techniques». Elles ont «acheté» sans compter. Les directeurs sportifs ou techniques (il y a confusion des genres) ont souvent agi pour avoir le nombre sans s'inquiéter de la qualité. Conséquences : des joueurs traînent des blessures (comment sont-ils passés entre les mailles d'une visite médicale et où est leur dossier médical qui, théoriquement, aurait dû signaler ces blessures à répétition ?) que les clubs sont obligés d'assumer, des joueurs sont «prêtés» à d'autres clubs parce qu'en surplus, des dépenses inutiles (plutôt des dettes) et des objectifs absolument chahutés par les soupçons et les rumeurs pas toujours positives.

Nous avons vu presque toutes les rencontres et nous avons relevé l'absence totale d'idées directrices. Les équipes évoluent au petit bonheur la chance. Le jeu est souvent latéral sans aucune percussion. Et on vient nous intoxiquer avec des sornettes du genre «volume de jeu satisfaisant». De quel volume de jeu s'agit-il lorsqu'une équipe retient la balle un quart d'heure, dans sa moitié de terrain et joue latéralement, refusant de s'engager, sans aucune intention d'accélérer ou de porter l'estocade ?

Et nous regardons les adversaires potentiels de nos équipes en compétitions africaines, surtout celles où évoluent des joueurs tunisiens. Les équipes algériennes, marocaines, égyptiennes, celles du Golfe jouent beaucoup mieux que nous. Elles donnent l'impression de réciter des leçons bien assimilées et leur jeu est en net progrès. La différence est énorme. L'empreinte est visible et la discipline de comportement sur le terrain saute aux yeux.

Ces équipes ramènent de bons entraîneurs et n'optent presque jamais pour des vieux chevaux de retour, qui une fois limogés, attendent patiemment qu'on fasse appel à eux, sachant que les œillettes dont sont affublés presque tous nos dirigeants les pousseront à ne regarder que dans leur direction. Ils réembarqueront vers Tunis en fanfare pour repartir avec des milliards en poche. Une prime de leur incompétence. Leur avenir est garanti tant que nous garderons les mêmes réflexes et les mêmes attitudes

Les autres travaillent, nous dormons sur nos lauriers. Dommage !