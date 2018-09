Tunisie: Serait-ce la saison de l'OB ?

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

Retrait de points et sommations de la Fifa avaient failli avoir raison des Cigognes et les faire passer de vie à trépas ! En clair, l'OB aurait pu descendre en L3 n'eût été son sursaut d'orgueil de fin de saison. Il s'agit maintenant de tirer les enseignements de ces errements passés et prendre un bon départ dès cet après-midi face au Sfax RS. Rappelons aussi que la FTF va bientôt superviser les élections du prochain comité directeur de l'OB.

