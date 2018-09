Ile Maurice: Médicaments dangereux - L'étrange cas de l'Old Wing Pharmacy de l'hôpital Victoria

Et si le médicament dangereux n'est pas disponible, le patient doit se rendre de nouveau chez son médecin pour qu'il lui prescrive un équivalent. Au total, les patients peuvent parfois parcourir plus d'un kilomètre à pied dans l'enceinte de l'hôpital. Tout en perdant du temps.

La pharmacie principale se trouve à environ 400 mètres de là. Et malheur au patient qui s'y rend entre 12 heures et 13 heures ; les trois ou quatre pharmaciens de service prennent leur déjeuner. Le malade doit encore une fois attendre.

Or, à l'Old Wing Pharmacy, aucun pharmacien n'est de service. Ainsi les malades doivent souvent patienter pendant plus de 30 minutes pour obtenir les autres médicaments prescrits, avant de se rendre à la Main Pharmacy pour obtenir les médicaments dangereux.

Cette scène se passe tous les jours à l'hôpital Victoria, à Candos. Plus précisément à l'Old Wing Pharmacy. Ce sont les patients souffrant du cancer, de problèmes cardiaques et de maladies de la peau qui s'y rendent pour se procurer des médicaments. Principalement ceux classés «dangerous drugs». Or, c'est là que commence un long périple pour ces malades...

