Gabon: La FEGAFOOT donne raison à Aubameyang, son père n'avait pas donné son accord

« La FEGAFOOT et le Ministère des Sports ont mené des consultations avec tous les entraîneurs locaux susceptibles de constituer le collège souhaité par ses soins et l'ensemble des gabonais, y compris avec Pierre Aubame Eyang. Mais, ce dernier se trouvant à Londres pour des raisons de santé, a effectivement manifesté le souhait de donner sa réponse définitive jeudi après-midi au Président de la FEGAFOOT. Dans la foulée, en dépit d'un compte rendu fidèle de cet entretien téléphonique avec Pierre Aubame Eyang, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, face à l'urgence, a instruit la FEGAFOOT de rendre officielle la composition du staff technique mercredi soir. N'ayant aucun intérêt à faire un rapport de forces avec sa tutelle, la FEGAFOOT devait, au cours d'un point de presse, s'exécuter, non sans avoir rappelé l'intéressé sans succès », a indiqué la FEGAFOOT dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook vendredi tard dans la soirée.

