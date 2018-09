Seychelles: La succursale d'Habib Bank aux Seychelles fermera en février

La filiale de Habib Bank Limited aux Seychelles, cessera ses activités et fermera ses portes le 28 février, a annoncé la Banque centrale des Seychelles (CBS) vendredi lors d'une conférence de presse.

La banque a déclaré avoir plus que suffisamment d'actifs pour transférer les fonds des clients à d'autres institutions financières.

Le gouverneur de la Banque centrale, Caroline Abel, a déclaré que le conseil d'administration avait approuvé la fermeture de Habib Bank, dont le siège est au Pakistan, à la suite d'une demande officielle présentée par Habib Bank Limited. La Banque centrale a déclaré que la direction de Habib Bank Limited avait avisé les autorités que la décision de fermer l'entreprise était fondée sur la réorganisation stratégique entamée par la banque.

«Bien que la banque Habib n'acceptera aucune nouvelle affaire à compter d'aujourd'hui, le vendredi 21 septembre, il existe un processus clair que la banque doit entreprendre dans le cadre de sa liquidation. Cela comprend le remboursement de tous ses déposants et autres créanciers pour ses opérations aux Seychelles », a expliqué Mme. Abel.

Mme. Abel a indiqué que les clients de la Habib Bank Limited ont jusqu'au 28 décembre pour entamer les formalités nécessaires en termes de dépôts et de transfert de prêts à d'autres banques commerciales.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec la Habib Bank afin de garantir l'intérêt des clients de la banque et du public. Nous souhaitons également affirmer que la Habib Bank est pleinement solvable et dispose de liquidités suffisantes. Cela signifie que la banque est en mesure d'honorer ses obligations envers tous les déposants et de rembourser toutes ses dettes », a déclaré Mme. Abel aux journalistes.

Habib Bank Limited, basée à Karachi, au Pakistan, a ouvert une succursale aux Seychelles - un archipel de 115 îles dans l'océan Indien occidental - en 1976. C'est la plus grande banque du Pakistan, avec un actif total de 22 milliards de dollars et plus de 1 700 agences. La banque est présente dans 24 pays.

Photo : Le Habib Bank Plaza qui abrite le siège de la Habib Bank Limited à Karachi . (Wajahatali001, Wikipedia) Photo License: CC BY-SA 3.0

Habib Bank a déclaré dans un communiqué que «depuis sa création dans la nation insulaire, la banque s'est efforcée de contribuer à la croissance et au développement du pays, mais a maintenant décidé de quitter ce marché».

Le communiqué indique que, «notre priorité absolue est de nous acquitter de nos responsabilités vis-à-vis de notre personnel, de nos clients, de nos créanciers et de tous les autres partenaires commerciaux afin de garantir un minimum de perturbations. "

Naadir Hassan, de la surveillance financière de CBS, a déclaré que la banque comptait 1 870 titulaires de comptes et qu'elle était financièrement stable. «Le dépôt total de la banque est de 96 millions. C'est le montant que les clients ont avec la banque. Si l'on considère les actifs, en termes d'actifs liquides avec la Banque centrale, Habib Bank a 18 millions.

Selon M. Hassan, la banque dispose de 101 millions d'investissements supplémentaires. «Nous voulons rassurer le public et les clients sur le fait que Habib Bank dispose de suffisamment de liquidités pour rembourser tous ses débiteurs et qu'il lui restera des fonds. Ainsi, les clients peuvent facilement récupérer leur argent sans problème », a déclaré M. Hassan.

Les détenteurs de comptes Habib Bank Limited sont encouragés à utiliser les facilités de transfert électronique disponibles pour transférer leurs fonds sur des comptes auprès d'autres banques commerciales. Pour faciliter ce processus, Habib Bank renoncera à tous les frais liés au transfert de fonds et à d'autres transactions, ainsi qu'à la clôture des comptes.

Le gouverneur de la Banque centrale a déclaré qu'une réunion avait été organisée avec toutes les institutions financières pour les informer de cette évolution et faciliter de nouvelles transactions avec d'anciens clients de la banque Habib.

James Jean, responsable de l'inclusion financière et de la conduite des marchés chez CBS, a déclaré que les clients avaient jusqu'au 28 décembre pour accéder à leurs fonds.

En ce qui concerne les prêts, les clients ont deux options. «Leurs prêts peuvent être transférés à une autre banque, ce qui peut être fait par Habib Bank ou les clients peuvent demander un prêt auprès d'une autre banque et rembourser Habib Bank. Nous rappelons à tous les clients qu'ils ont l'obligation légale de rembourser leurs dettes. »

Les clients sont également invités à s'abstenir d'émettre et d'accepter des chèques liés aux comptes HBL après le 21 septembre. Cependant, la Banque centrale et les banques commerciales continueront à accepter ces chèques jusqu'au 31 octobre.

La banque Habib emploie 12 personnes, dont 10 ressortissants seychellois. Le gouverneur de la CBS a déjà rencontré ces employés et la Banque centrale facilitera le processus afin qu'ils puissent trouver des possibilités d'emploi dans le secteur financier.