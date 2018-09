Mauritanie: L'opposition sceptique face aux déclarations du président

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a eu,… Plus »

Jemil ould Mansour, l'ancien président du parti visé, relativise ces critiques. Pour lui, cela participe d'une manœuvre pour détourner l'attention de l'opinion publique : « Nous étions en concurrence sérieuse dans ces élections législatives, régionales et municipales. Et c'est pourquoi le chef de l'Etat attaque notre parti ». A ses yeux, « la question qui concerne le parti Tawassoul n'est pas importante. Le peuple mauritanien connaît le parti Tawassoul. Le pouvoir même connaît le parti Tawassoul », qui, affirme-t-il, reste sur une « ligne modérée, démocratique, ouverte ».

Ancien Premier ministre, Yahya Ahmed Ould Waqf, se dit « perdu » en écoutant un président au discours contradictoire : « Il n'a pas besoin de dire qu'on va respecter la Constitution parce que c'est une obligation de la respecter. Mais si vous écoutez ses réponses, quand il parle en français, il parle plus ou moins clairement et quand il parle à des confrères de langue arabe, il leur parle avec un langage extrêmement ambigu ». Le député élu en tire la conclusion que le dirigeant mauritanien « ne fait qu'instrumentaliser l'Etat, ne fait que faire semblant que le peuple est avec lui, avec son parti, alors qu'en réalité il n'en est rien ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.