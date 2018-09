Guinée: Labé - Les autorités décidées à endiguer le phénomène de l'insécurité

Sadou Keita, gouverneur de Labé

Alors que l'insécurité est montée crescendo ces dernières semaines dans la région de Labé, les autorités ont décidé prendre le taureau par les cornes.

Le gouverneur Sadou Keita nous a accordé un entretien au cour duquel, il nous a parlé des mesures de riposte en examen contre le grand banditisme mais aussi de certains détails susceptibles de peser lourd dans l'offensive en préparation.

De la stratégie en expérimentation

Nous avons pris des mesures que nous n'allons pas dévoiler car les malfaiteurs ont des stratégies qu'ils n'ébruitent pas, avec le préfet on s'est entendu de faire appel à tout ceux qui ont une parcelle de pouvoir jusqu'au niveau des secteurs pour les mettre en face de leurs responsabilités, on est conscients qu'ils ne peuvent arrêter u bandit mais ils peuvent signaler sa présence. Ce n'est pas que les forces de sécurité qui doivent agir, chaque citoyen est aussi responsable de sa propre sécurité. Nous avons vécu cas similaire en 2014, la communion sincère sans politisation aucune avait permis d'endiguer le phénomène.

Nous savons que les malfaiteurs se droguet et boivent de l'alcool pour agir, nous connaissons où ils le font, on ira en guerre contre ça aussi.

On nous a dit aussi à plusieurs reprises qu'il y a des bandits qui sont libérés de leurs maisons carcérales pour qu'ils aillent commettre des forfaits nous allons interpeller le procureur et le greffier car il est préférable que le travail soit collectif.

Les numéros verts

Les numéros verts n'augurent d'aucuns bon résultat car les malfaiteurs eux-mêmes relèvent les numéros et au moment d'attaquer font de fausses alertes pour désorienter nos agents moi je porte davantage confiance à la vigilance citoyenne.

La sympathie de certains citoyens aux malfaiteurs

... les complicités y sont apparentes, quand un bandit fait profiter de son butin avec des citoyens qui prennent fait et cause pour lui lorsqu'il est dans le collimateur des services de sécurité, ces citoyens sont complices et seront traités comme tels, voilà pourquoi on implique les responsables de secteurs, si on met la main sur un malfaiteur de quelque nature que ce soit et un citoyen vient intercéder on mettra la main sur l'intercesseur.

Les armes militaires présentes à toutes les attaques

Aujourd'hui chez nous, il y a une organisation contre l'introduction des armes légères mais il y a eu des guerres dans le voisinage jusqu'en Lybie et les armes sorties de ces guerres circulent, il y a certains anciens miliciens qui n'ont jamais rendu leurs armes, quoiqu'il en soit personne n'a été pris et qu'il dénonce un militaire comme celui qui lui a filé une arme car si c'était le cas il est facile de remonter à la source.

Mais nous instiguerons un communiqué pour demander un dépôt libre des armes car si on prend quelqu'un qui n'a pas rendu après il fera face à la sanction prévue à cet effet.

Les produits pharmaceutiques vendues à usage de drogue sans ordonnance dans les pharmacies et officines

Avec le DRS et l'inspecteur des pharmacies, on va y tabler et inspecter les stocks, si on prend un consommateur servi par ces entités, elles couleront avec lui le consommateur.

Des agents de sécurité qui protègent les dealers

Sur la question nos avons attiré l'attention des responsables des services de sécurité, vrai ou faux, ils sont interpellés. Si c'est vrai, ils sont complices, si ça ne l'est pas qu'ils conseillent leurs hommes. Un gendarme n'est pas ami à un civil, si tu fumes, bois ou te promènes avec un civil, toile gendarme tu perverti ton corps et l'expose car bientôt tu trahiras des secrets.

Moyens à disposition pour la riposte

Ne pas avoir de stratégie est une stratégie. Quand tu es face au devoir et que tu es dépourvu de moyens tu feras en sorte de trouver les moyens. Déjà au cœur de l'instance que nous avons tenu, il y a eu des efforts et nous comptons écrire à la hiérarchie dans l'espoir qu'ils appuieront .