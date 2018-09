Kenya: Une loi de finances qui mécontente à la fois les populations et le FMI

Le gouvernement a joué la sourde oreille : il n'a pas touché aux taux bancaires et a choisi des taxes qui impactent la population. « Le Kenya n'a pas d'impôt sur le patrimoine. Ce serait une énorme source de recettes, mais c'est une question taboue car les députés possèdent beaucoup de biens. Il n'y ont donc pas touché », explique un expert. Les élus se sont donc protégés. Quant au stand-by arrangement avec le FMI, il a expiré mi-septembre et ne devrait pas d'être renouvelé.

Or, ces choix déplaisent aussi le FMI. En effet, l'institution avait passé en 2016 avec Nairobi un accord appelé « stand-by arrangement ». L'organisation réservait un milliard de dollars en cas de grave crise économique. En échange, elle exigeait une réforme des taux bancaires et des mesures fiscales pour augmenter les recettes publiques.

Avec plus de deux mois de retard, la nouvelle loi de finances 2018-2019 est finalement entrée en vigueur vendredi 21 septembre. Elle contient une taxe de 8% des produits pétroliers - au lieu des 16% initiaux - ainsi que des coupes dans les dépenses du gouvernement et de nouvelles taxes. Un texte définitif problématique à plusieurs titres.

