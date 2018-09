Guinée: Destitution de Kelefa Sall - « Les initiateurs de ce projet nous trouverons sur leur chemin », prévient Cellou Dalein

Pour lui, ceux qui ont décidé de destituer M. Sall en violation flagrante des dispositions de la constitution et de la loi portant création de la cour constitutionnelle, c'est eux qui n'ont pas leur place à la cour constitutionnelle. Le peuple de Guinée va réclamer leur départ et la réhabilitation dans tous ses droits du président Kelefa Sall.

« Aujourd'hui, avec la position connue que M. Kelefa Sall ne veut pas de troisième mandat, qu'il veut défendre la constitution, il faut tout faire pour le faire partir mais les initiateurs de ce projet nous trouverons sur leur chemin. On ne l'acceptera pas, la Guinée ne l'acceptera pas. C'est une question qui interpelle tous les guinéens, c'est pourquoi toute la Guinée est mobilisée pour dire halte pour arrêter M. Alpha Condé pour ce qu'il est déterminé à perpétrer ce coup de force. On n'acceptera pas, les guinéens se mobiliseront pour l'arrêter et pour maintenir M. Kelefa Sall à la tête de cette institution de la République », a martelé le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée.

