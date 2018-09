Guinée: États-Unis - Un afro-américain d'origine guinéenne élu député du parlement du State Island

Charles Fall devant ses partisans lors d'une campagne électorale

Les résultats de la primaire démocrate pour le poste du député de l'assemblée locale de l'île Statent Island, une banlieue de New York, ont été annoncés. Charles Fall, un candidat noir américain, d'origine guinéenne et soutenu par l'association des fonctionnaires, Civil Service Employees Association (CSAE), Civil Service Employees Association (CSAE), Citizen's Union, Muslim Democratic Club of New York (MDCNY), l'a brillamment remporté la semaine dernière avec 43% de voix. Cette victoire illustre l'ascension d'un homme issu des deux parents immigrés.

Il devance largement ses deux autres concurrents qui ont reconnu leur défaite avant de le féliciter dans sa nouvelle aventure de député. A 29 ans, il a battu Oilsa et Patricia Kane, des figures de proue du parti démocrate dans cette localité.

Charles Dialor Fall défend un programme totalement orienté vers les couches les plus vulnérables de sa localité notamment l'accès à des soins de santé de qualité et une couverture universelle. Quand il était représentant (borough Director of Staten Island) et charger de la religion musulman du Maire De Blasio ; Maire de New York, ce brillant diplômé de Pace Université de New York avec un Master en Public Administration s'est battu pour l' observation de jour férie des deux plus importantes fetes de la religion Musulmane de Ramadan et la Tabaski ou toute les écoles public sont fermer a New York. Il a été aussi tres actif pour la réalisation du succès reçue de Pre K pour les enfants de quatre ans a NYC.. Charles Dialor Fall est actuellement le Directeur de Cabinet du Park Commissionner de Staten Island ou il supervise plus de 400 travailleurs. Il a aussi sécurisé la réalisation de plus de 50 projets à coût de 100 millions de dollars au niveau des Parks.

Charles Fall, élu député du parlement du State Island

Dans sa feuille de route, le candidat démocrate préconise un plan d'extension des infrastructures de transport, l'augmentation de financement des écoles. Un programme que défend l'aile gauche du parti. Ce jeune issu de son père Didier Dialor Fall; Consultant Internationale et Expert en Energy Renouvelable et sa mère Aissatou Barry-Fall, banquière renommée de New York incarne la réalisation du rêve américain. Pures originaires de la Guinée, un pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se sont battus corps et âmes pour se hisser dans la sphère de l'élite américaine.

Ce brillant père d'une fille de quatre ans Maimouna Fall et marié a Alesse Fall, qui porte leur deuxième enfant s'est fait notamment remarquer lors du passage du l'ouragan Sandy qui a frappé les côtes américaines. Rappelons qu'il a été soutenu aussi par NYS Court Officers Association (NYSCOA), New York State United, Teachers (NYSUT), NYPD Captains Endowment Association (CEA), Patrolmen's Benevolent Association (PBA), Reform Party of New York State, Richmond County Democratic Committee, Stonewall Democrats of NYC, United Federation of Teachers (UFT).

