Egypte: Ligue des Champions - Horoya/ Zvunka - « Nous sommes ici pour marquer un but »

Le Horoya AC joue ce samedi son quart de finale retour en Ligue des Champions Africaine contre Al Ahly du Caire en Égypte.

Après le nul (0-0) du match aller à Conakry, la formation guinéenne croit s'être mise à l'abri d'une élimination, et compte jouer crânement ses chances chez le géant égyptien, octuple vainqueur de la compétition. Le National du Caire devrait, a priori, se qualifier pour le tour suivant, compte tenu du nul obtenu à Conakry. Mais pour ce faire, les Cairotes doivent être plus adroits que lors de la première manche où ils ont gâché énormément d'occasions. Quant aux Guinéens de Horoya AC, s'ils veulent se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions et créer ainsi la surprise, il leur faut de cohérence et d'application dans leur système de jeu.

« C'est la première fois que nous allons jouer à 21h. Et je ne pense pas que cela soit une bonne préparation pour le match de samedi de faire une longue route pour venir s'entraîner. On a préféré rester et travailler pour éviter un aller-retour fatiguant pour les joueurs. À Conakry je ne m'entraîne jamais à l'heure du match, a confié Victor Zvunka sur le site officiel d'Horoya. Le 0-0 du match aller a laissé une petite déception. Mais nous sommes ici pour marquer un but et nous connaissons l'importance du but à l'extérieur. On connaît notre adversaire et ce sera un match difficile. Nous avons beaucoup d'ambitions et 90 minutes pour faire le résultat pourquoi pas un 0-0 également et aller aux tirs aux but.

Plus loin, Victor a renchéri : « Le favori aujourd'hui est notre adversaire, bien évidemment avant de commencer le match. Mais dans le football, être favori est une chose et la réalité du terrain en est une autre. Le stade plein ou pas plein n'a aucune importance pour moi. Si je me réfère au match aller, nous devons nous jeter dans le jeu dès le début. Ce sera un match équilibré et nous devons aller au rythme imposé par l'adversaire et toujours avoir comme objectif de marquer un but. On essaiera naturellement de faire notre meilleur match possible et poser des problèmes à l'adversaire », a précisé le technicien du champion de Guinée.