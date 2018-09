Algérie: CAF Ligue des Champions - L'ES Sétif fier et heureux

Les Sétifiens ont tenus leurs promesses en ramenant la qualification pour le dernier carré de la plus prestigieuse compétition interclubs du continent. Grâce à un excellent gardien de but Mustapha Zeghba, l'ES Sétif s'est qualifiée ce vendredi soir pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique de football en tenant en échec en déplacement les Marocains du WA Casablanca, tenants du titre, au Complexe Mohamed V (0-0).

Comme il fallait s'y attendre, les Marocains ont acculé la défense sétifienne dès les premières minutes de la partie dans l'espoir de renverser la vapeur (victoire de l'ESS à l'aller 1-0, ndlr), mais l'arrière garde, bien regroupée autour de son gardien de but, a bien veillé au grain.

«Je pense qu'on a mérité amplement cette performance. On a promis à nos supporters qu'on ramènera la qualification, c'est chose faite maintenant. Je tiens à saluer mes joueurs pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas facile de venir tenir en échec le WAC chez lui et devant ses supporters. Je suis content et fier de mon équipe, a confié Rachid Taoussi l'entraineur de L'ES Sétif. Nous avons pu nous qualifier parce qu'on a su absorber l'enthousiasme de notre adversaire, il n'est pas facile du tout d'éliminer le WAC sur son terrain. Nous avons changé à plusieurs reprises notre tactique sur le terrain, tantôt un 4-3-3, tantôt un 4-4-2, et parfois un 4-4-1-1, c'est suivant l'évolution du match. Nous avons fermé les espaces et obliger le Wydad à user de balles longues qui ont été plus faciles à intercepter.»

Outrageusement dominateurs, les joueurs d'Abdelhadi Sektioui ont tiré à 24 reprises vers les cages de l'ES Sétif, dont 10 tirs cadrés, mais le portier algérien Zeghba a toujours eu le dernier mot face aux attaquants du WAC.

« Je suis très content de cette qualification, c'est grâce aux sacrifices de tout le groupe, nous avons joué avec toutes nos forces et je m'excuse de ne pouvoir parler, je suis sous l'émotion, » a pour sa part ajouté le portier algérien Zeghba.

L'ESS affrontera en demi-finale de la Ligue des Champions, le vainqueur de la rencontre entre Al Ahly d'Egypte et Horoya de Conakry, qui aura lieu ce samedi au Caire.