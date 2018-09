Tunisie: CAF Ligue des Champions - L'Espérance de Tunis déjà tourné vers les demies

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

La rencontre n'a pas vu un grand nombre d'occasions ou de situations dangereuses, et les deux formations étaient bien placées. Avec un score de 2-1 au match d'aller au profit des Sang et Or, ces derniers ont pu s'assurer de faire partie des quatre demi-finalistes suite à un but de Fousseny Coulibaly à la 87ème minute.

« Le public nous a permis de gagner la première manche. Nous avions alors besoin de lui renvoyer l'ascenseur en lui offrant la qualification à Sousse. Maintenant, il faut se concentrer sur Primeiro De Agosto qui demeure un adversaire difficile à battre », a confié le joueur Sang et Or Mouîne Chaâbani.

Après sa victoire 2-1 à domicile à l'aller, l'Espérance Sportive de Tunis a confirmé en s'imposant 1-0 à Sousse contre l'Etoile du Sahel ce vendredi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Dans ce Clasico tunisien, l'Ivoirien Coulibaly (87e) a offert la victoire aux Sang et Or qui retrouveront le dernier carré de la compétition.

