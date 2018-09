Gabon: Huile d'amande de palme - AGRICULTURE/IDRC Africa soutient les efforts d'OLAM

L'ONG estime que les différents projets agricoles dOlam ont permis de générer une forte croissance via la création de plus de 10 922 emplois, dont 60% représentent un premier emploi. Aujourd'hui, il s'agit de près de 60 000 hectares de palmier à huile plantés et plus de 72 000 ha mis en conservation, 10 800 hectares d'hévéa avec 18 000 ha mis en conservation et 1 110 hectares dédiés aux cultures vivrières développés à travers le pays, qui ont généré un impact positif considérable à différents égards.

Les différentes plantations ont vocation d'une part à accompagner le Gabon, longtemps importateur de biens agricoles destinés au marché local, vers une autosuffisance alimentaire, et, d'autre part, à redynamiser l'économie locale et faire rayonner le pays en exportant des produits à grande échelle.

Depuis 2011, Olam a conclu des partenariats publics-privés avec le Gouvernement Gabonais et développe des projets porteurs de valeur ajoutée dans le secteur agricole. Ces idées d'envergure "concernent la production d'huile de palme, de caoutchouc naturel et les cultures vivrières à travers le projet national GRAINE, avec comme volonté pour l'ensemble de ces commodités de suivre les meilleurs standards qui permettent de garantir un développement durable du pays" a affirmé, Patrick Omva, Coordonnateur des programmes de l'ONG Initiative Développement, Recherche Conseils (IDRC) .

