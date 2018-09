Togo: Gomido et les promus Gbohloe Su et Sara FC à la fête !

C'est sous une pluie de bénédiction que la rentrée a été effective dans le championnat national togolais de football ce samedi après-midi. Si sur les sept matches au programme, un a été finalement interrompu à cause de la pluie, on peut constater une entrée à la matière prometteuse pour les promus Gbohloe Su des Lacs et Sara FC de Bafilo, et aussi un début de patron pour l'un des prochains représentants du Togo sur le continent, Gomido de Kpalimé.

Parlant des Show Boys de Kpalimé, qui disputaient un des matches de belle facture de cette première journée, face à l'ASCK, au grand stade de Kpalimé, ils se sont mis sur orbite dès la première mi-temps, en prenant l'avance sur un score de 2-0. Et si les Conducteurs de la Kara ont réduit le score grâce à leur buteur maison Kossi Koudagba, ils peuvent s'en mordre les doigts de n'avoir pas pu égaliser sur le penalty d'après. Ce sont donc les poulains de Mawuli Adika qui aggraveront le score. A l'arrivée, 3-1 pour le club du Grand Kloto qui annonce ainsi les couleurs pour la nouvelle saison.

Malgré les multiples problèmes qui ont fait croire un moment même à un forfait pour la première journée, Gbohloe Su comme Espoir de Zio la saison, dernière a réussi la première de son retour dans l'élite et devant son public au stade de Kpota. Accueillant Foadan de Dapaong, auteur du plus long déplacement de cette journée, les Requins mâles des Lacs ont réalisé juste le service minimum (1-0).

C'est en tout cas le même service minimum qui a fait les affaires de l'autre promu, Sara FC de Bafilo, et ceci, en déplacement à Notsè pour défier Anges de la localité. Succès également sur ce même score de 1-0 pour Dyto de Lomé et ASKO de Kara qui recevaient respectivement le champion de la saison dernière, Koroki de Tchamba et l'AS Togo Port.

A noter que le match Maranatha-Sémassi n'était pas allé à son terme pour cause de pluie. Les Guerriers de Tchaoudjo menaient au score avant l'interruption de cette rencontre.

Gbikinti - AS OTR (Atakpamé) 1-1

Maranatha - Sémassi (Womé) 0-1 match interrompu pour cause de pluie

Anges - Sara FC (Notse) 0-1

ASKO - AS Togo Port (Kara) 1-0

Gbohloe Su - Foadan (Aneho) 1-0

Dyto - Koroki (Municipal Lomé) 1-0

Gomido - ASCK (Kpalimé) 3-1