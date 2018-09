Seychelles: Développement de 14 îles des Seychelles dans de nouveaux plans

«Toutes ces activités seront soumis à un appel d'offre et toutes personnes du secteur privé souhaitant investir dans le développement des îles sont invitées à le faire. IDC peut établir des partenariats avec le secteur privé pour les aider à s'établir et à se développer », at-il déclaré.

Pour les pratiques agricoles, seul un certain type sera effectué sur les îles, IDC souhaitant limiter l'utilisation de pesticides et d'engrais. IDC craint que ces produits n'affectent le récif et la nappe phréatique des îles environnantes.

Dans le cadre du plan quinquennal, la société a défini les priorités et les objectifs pour chaque d'îles et groupe d'îles, ainsi que le calendrier de réalisation de chaque objectif. Le plan définit également le statut actuel des îles ainsi que les contraintes rencontrées.

La construction d'infrastructures sur les atolls de Cosmoledo et de Providence est le principal objectif du plan de développement de la société de développement des îles (IDC). Parmi les autres domaines d'intervention figure le développement du tourisme, de l'agriculture et de l'aquaculture.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.