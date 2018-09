Afrique: S'il n'en reste qu'un, c'est Al Ahly

L'octuple champion d'Afrique, Al Ahly n'a pas tremblé. Il s'est qualifié haut la main pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF Total 2018 en dominant le Horoya AC de Conakry sur le score de quatre buts à zéro.

Au lendemain de l'élimination-surprise du TP Mazembe, sorti par le gros outsider angolais, Primeiro de Agosto, et celle du tenant du titre le Wydad de Casablanca par l'équipe algérienne de l'Entente de Sétif, on se demandait si le club égyptien n'allait pas, à son tour, chuter prématurément.

Les Egyptiens ont rassuré. D'entrée au Stade du Caire, ils ont pris possession du terrain. Il leur a toutefois fallu attendre la demi-heure de jeu pour ouvrir la marque par Walid Suleiman, bien servi, à ras de terre, dans une forêt de jambes, par Ahmed Hamoudi (1-0, 32'). Les Guinéens ne se montraient dangereux que sur les coups de pied arrêtés mais Mohamed Elshennawy faisait bonne garde.

Dans un angle impossible Ayman Ashraf, de la tête, lobait le gardien Khadim Ndiaye mais était signalé hors-jeu (29') et c'est sur le score d'un but à zéro que les deux équipes regagnaient les vestiaires.

Les Diables Rouges reprennent le match là où ils l'avaient laissé, bien décidés à ne pas se laisser piéger. A 1-0, rien n'est encore assuré. Et dans un stade plein à craquer ils ne vont pas tarder à doubler la mise. Débordement sur le côté droit de leur attaquant marocain Walid Azarou. Son centre, juste devant le gardien guinéen, échappe dans un premier temps à Walid Suleiman qui va chercher le ballon en se retournant de l'autre côté de la surface pour donner légèrement en retrait à Islam Mohareb qui d'une frappe sans puissance fait mouche (2-0, 54').

Passé l'heure de jeu, Patrice Carteron fait entrer la nouvelle pépite du club, Salah Mohsen, à la place d'Hamoudi. Bon coaching puisqu'il va presque aussitôt inscrire le troisième but d'Al Ahly. Départ sur le côté droit de Walid Suleiman qui envoie en profondeur à l'entrée de la surface pour Mohsen qui, dans un angle fermé, croise bien son ballon pour fusiller le malheureux Ndiaye (3-0, 69'). le dernier but sera l'oeuvre du défenseur Ahmed Fathi (4-0, 90+3) qui fêtera dans quelques semaines son 34e anniversaire.

Voilà comment Al Ahly s'est qualifié pour sa 15e demi-finale de Ligue des champions. Ces dernières années le club cairote en a disputé quatre (1010, 2012, 2013 et 2017) auxquelles il faut en ajouter deux en Coupe de la Confédération (2014 et 2015). Ce qui fait 6 au total. mais le TP Mazembe avait fait beaucoup mieux avec 8 demi-finales, 5 en Ligue des champions (2009, 2010, 2012, 2014 et 2015) et 3 en Coupe de la Confédération (2013, 2016 et 2017. Mais les Congolais sont désormais out.

L'Entente de Sétif qui croisera Al Ahly en demi-finale en a joué deux dans cette même période, une en Ligue des champions (2014) et une en Coupe de la Confédération (2009).

Quant à l'Espérance de Tunis, ces dernières années elle a disputé 4 demi-finales de Ligue des champions (2010, 2011, 2012, 2013). L'année dernière elle avait été sortie en quart de finale par Al Ahly.

Le Primeiro de Agosto est, lui, un indédit.

Quarts de finale

Horoya (GUI) - Al Ahly (EGY) 0-0 0-4

Primeiro Agosto (ANG) - TP Mazembe (COD) 0-0 1-1

Espérance (TUN) - Etoile Sahel (TUN) 2-1 1-0

Entente Sétif (ALG) - Wydad Casablanca (MAR) 1-0 0-0

Programme des demi-finales (aller 2 octobre, retour 23 octobre):

Al Ahly (EGY) - Entente Sétif (ALG)

Primeiro Agosto (ANG) - Espérance (TUN)