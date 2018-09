Cote d'Ivoire: Journée internationale de la Paix - La ministre Mariatou Koné distinguée par l'ONU, à New-York

A la faveur de la Journée internationale de la Paix, célébrée vendredi, par l'Organisation des Nations Unies (ONU), 12 personnalités (hommes et femmes) à travers le monde, dont la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné, ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la paix dans leur pays respectif.

Outre la ministre ivoirienne, Feu Thierno Alioune Diaoune, Ex-coordonnateur national du Fonds pour la consolidation de la paix à Conakry (Guinée), la bloggeuse somalienne Mulki Abdulkadir, la Commissaire de Police Alicia Mendez (Salvador), Deola Famak, Directeur exécutif d'Educare au Libéria, Gulshaiyr Abdirasulova, défenseur des droits de l'homme en Kirghizistan , Al-Haj Murad Ebrahim, président du Front de libération islamique Moro (MILF) en Philippine... figurent au nombre des récipiendaires.

La ministre Mariatou Koné s'est dite « honorée d'avoir pu contribuer à la réconciliation nationale et au processus de consolidation de la paix, ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays ». « La Côte d'Ivoire a connu une longue période de crises militaires et politiques, qui ont eu un impact négatif sur la cohésion sociale, les relations entre individus et entre communautés. Aujourd'hui, la paix est revenue et la population a redécouvert la vertu de vivre ensemble en paix », a ajouté Mme Koné.

Pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale après plus décennie de crise, la ministre Mariatou Koné a parcouru les zones rurales du pays pour semer les graines de la paix. Avec le soutien des Nations Unies, ses équipes et elle ont pu dialoguer avec des réfugiés ivoiriens dans les pays frontaliers afin de faciliter leur retour chez eux.

Sous la houlette de Pr Mariatou Koné, la majorité des 300 000 réfugiés ivoiriens est rentrée, contribuant ainsi à la reconstruction nationale. « Parmi les rapatriés qui étaient des fonctionnaires, ceux qui ont été réintégrés dans leur lieu de travail d'origine ont même connu des promotions » a témoigné la récipiendaire.

Selon la note des Nations Unies, cette avocate infatigable pour la réconciliation, est parvenue à faire des dialogues intercommunautaires un élément de construction et de la consolidation de la paix dans son pays.

A son actif, un travail souterrain de bons offices qui a abouti le 06 aout dernier à la décision prise par Chef de l'Etat Ivoirien Alassane Ouattara, à l'amnistie de plus 800 prisonniers ayant un lien la crise poste électorale de 2011.