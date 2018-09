Guinée: Le RDIG de Jean Marc Telliano quitte l'opposition pour la mouvance présidentielle

Le rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG) a dans une déclaration signée par son président Jean Marc Telliano, annoncé son départ de l'opposition guinéenne et annonce une alliance électorale avec le RPG Arc-en-ciel.

Justifiant ce départ, Monsieur Telliano a égrainné une multitude de disfonctionnements au sein de l'opposition républicaine. L'ancien ministre de l'agriculture pointe un doigt accusateur à Cellou Dalein Diallo président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et certains de ses proches. Il rejoint ainsi le parti au pouvoir qu'il avait quitté en 2013 juste après son limogeage par Alpha Condé.

Nous vous proposons l'intégralité de cette déclaration rendue publique ce dimanche 23 septembre 2018.

DÉCLARATION

Pourquoi le RDIG quitte l'Opposition Républicaine ?

1°) Vous vous souviendrez qu'en 2010 nous avions formé un bloc dénommé l'Alliance Arc en ciel autour du Professeur Alpha CONDE pour sa victoire en 2010, Mais comme dans beaucoup de Partis politiques il y' a toujours des éléments qui donnent des mauvais conseils aux leaders, chemin faisant ce dernier se sépare volontairement ou involontairement de ses amis d'hier. C'est ce qui s'est passé entre le Président Alpha CONDE et moi ; Finalement nous avions jugé nécessaire de convoquer un congrès extraordinaire pour la ligne de conduite à tenir. Comme l'a définie la charte des Partis Politiques, on ne peut qu'appartenir qu'à un bord politique, soit de la Mouvance, où de l'Opposition, le congrès a décidé alors, à la majorité, de rejoindre l'opposition. C'est dans ce cadre que le RDIG a adhéré à l'opposition. Compte tenu de tous les dysfonctionnements et manquements observés dans cette Opposition, dépourvues de stratégies menant aux résultats escomptés.

2°) Indemnisation des victimes des différentes manifestations à travers le pays, les différentes listes qui ont été proposées à l'institution en charge du règlement du contentieux, ne concernent que l'UFDG, les victimes des autres Partis alliés sur toute l'étendue du territoire national n'ont pas été prises en compte.

3°) Démembrements de la CENI et la désignation des délégations spéciales : Les listes envoyées au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation au prorata des résultats obtenus lors des élections législatives selon l'accord politique n'ont pas tenues compte de tous les résultats des autres Partis politiques à l'exception de l'UFDG.

4°) La désignation d'un commissaire à la CENI pour le compte de l'Opposition n'a pas été respectée, normalement, le commissaire devrait être désigné par le RDIG compte tenu de son poids politique au sein de l'Opposition a cette époque ; malheureusement le chef de file a privilégié d'autres considérations.

5°) Lors des présidentielles 2015, il était convenu entre l'UFDG et le RDIG, de soutenir le candidat de l'UFDG, ainsi qu'aux élections communales, l'UFDG à son tour soutiendrait les candidats du RDIG dans ses fiefs qui est la Guinée Forestière principalement à KISSIDOUGOU et à GUECKEDOU. Mais à mon grand n'étonnement le président de l'UFDG en a décidé autrement en présentant ses propres candidats. Les communes rurales là où l'UFDG n'a pas présentée de candidats, leurs militants ce sont abstenus.

6°) l'opinion nationale et internationale m'a vu sillonner toute la Moyenne Guinée à mes frais avec le président de l'UFDG Cellou Dalein DIALLO, et conformément à notre alliance, il devrait m'accompagné en forêt ; mais malheureusement le moment venu il a pris son avion pour Dakar, ignorant ainsi notre alliance.

7°) Ma surprise à encore été plus grande, au moment où je m'attendais à un dénouement heureux de la crise qui m'opposait au Président El hadj Cellou Dalein DIALLO, j'apprends que l'UFDG et le BL de Dr Faya MILLIMONO, ont constitué une mission conjointe financée et entretenu par l'UFDG mon allié depuis 2013, pour aller à l'intérieur plus précisément en guinée forestière faisant semblant d'ignorer nos accords pour m'éliminer sur le terrain, ce qui est malheureusement n'est pas possible.

8°) Au niveau de l'Assemblée, j'ai été désigné comme parlementaire de l'Union Africaine, malheureusement, l'exécutif m'a fait remplacer sans un motif valable, l'opposition à la qu'elle j'appartiens n'a pas pu lever le petit doigt ; tout simplement parce que ça concernait le député du RDIG que je suis.

9°) L'Assemblée Nationale a procédé à l'adoption d'un nouveau règlement Intérieur : - les Commissions Permanentes qui étaient au nombre de 12 sont à 14 Désormais. - Les membres du bureau au nombre 14, sont maintenant à 17 membres. - Les vices Présidents étaient au nombre de 04 sont désormais au nombre de 07, compte tenu de ma position politique et mes rapports personnels avec l'UFDG et de son Président El hadj Cellou Dalein DIALLO, et surtout de ma contribution tant matérielle, morale et financière dans cette opposition Républicaine, le RDIG aurait dû occuper l'un des postes de vice président à défaut d'être membre de bureau.

10°) Je reconnais et remercie El hadj Cellou Dalein DIALLO, pour m'avoir soutenu a des moments difficiles que j'ai traversé avec l'exécutif, mais il convient de reconnaître que ses proches n'ont jamais voulu notre rapprochement. En dépit de tous les efforts consentis pour l'unité d'action et la cohésion au sein de cette opposition Républicaine, c'est la récompense qui m'a été réservée. Mais l'avenir nous édifiera.

C'est pourquoi, en réunion du Bureau exécutif le jeudi, 06 Septembre 2018, avions décidé se retirer de l'opposition républicaine. Le RDIG décidé désormais de signer les accords électoraux avec le RPG ARC EN CIEL, notre allié traditionnel. On crée un parti Politique pour la conquête du pouvoir et vendre son programme de société pour le bien être de la population guinéenne.

En conclusion, l'opinion nationale et internationale retiendra que je ne suis pas, je n'ai pas été et je ne serais pas le seul à m'éloigner de cette opposition républicaine.

NB : Nous devons tous nous poser la question pourquoi plus de 19 Partis politiques ont quitté l'opposition républicaine ?

Vive RDIG Vive la Démocratie

Vive la République

Ensemble tout Devient Possible

Honorable Jean Marc Telliano