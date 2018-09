Gabon: Polémique - La FEGAFOOT a menti !

C'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux, que Pierre-Emèrick Aubaméyang nous a révélé le gros mensonge de la FEGAFOOT. « Vous annoncez au monde entier, concernant mon père soit disant coach de l'équipe nationale alors que vous n'avez même pas eu son accord... le président de la fédération a appelé mon papa et ne s'est même pas soucié de son état de santé, lui qui est malade en ce moment (... ) mon père lui a indiqué qu'il donnerait sa réponse le lendemain : Négative (soit dit en passant) ». A cet instant, le premier réflexe qu'aurait n'importe quel individu, et surtout la presse qui avait été conviée par la fédération lors de l'annonce du nouveau boss des Panthères, c'est de se poser la question pourquoi la FEGAFOOT a menti ?

Après le limogeage de Jose Antonio Camacho le 12 septembre dernier, la fédération nous annonçait son successeur une semaine plus tard. Pierre-François Aubaméyang fut choisi comme nouveau sélectionneur, secondé par Daniel Cousin. Mais contre toute attente son fils révèle au monde entier sur les réseaux sociaux que le concerné n'a jamais donné son accord. La fédération nie et accuse le ministère des Sports d'être le responsable.

