Gabon: OLAMBA - Finies les vacances artisanales avec les attestations en mains pour les enfants

La première édition des vacances artisanales s'est achevée ce vendredi dernier à Libreville. Le Village artisanal OLAMBA a été le théâtre de l'initiation des enfants aux différents métiers de l'artisanat. Consacrés à l'apprentissage du travail manuel, des jeunes gabonais âgés de 7 à 16 ans ont effectués un stage du 12 au 21 septembre 2018. Une initiative supervisée par le ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat fut une grande réussite. Avec leurs attestations de participation, le bonheur pouvait se lire à travers les visages de chacun.

C'est dans une ambiance festive que les jeunes de moins de 17 ans ont clôturé leur stage de découverte d'une semaine. Un camp de vacances qui a permis aux vacanciers d'être initiés aux différents métiers de l'artisanat. Avec plus de 100 participants, cette initiative est une véritable réussite. « Cette initiative est louable dans la mesure où l'économie gabonaise a besoin d'être diversifiée » affirme la responsable du Village Olamba.

Dans son discours, Carmen Ndaot, ministre des Petites et Moyennes Entreprises(PME) et de l'Artisanat, estime que l'objectif de ce projet « est de susciter chez les jeunes, l'Amour du travail manuel et surtout de faire la promotion des produits made in Gabon ». L'aventure souhaite aller plus loin. Elle voudrait s'étendre dans les neuf provinces du territoire national gabonais, afin de donner une place prépondérante au travail de l'artisanat et d'intéresser les enfants aux divers métiers.

Ces jeunes ont été les plus heureux. Ils ont pu s'exprimer dans différents ateliers tels que la couture, la peinture, la cuisine, sculpture de la pierre de Mbingou pour ne citer que ces activités. Plusieurs stylistes ont pu exposer durant ce forum, des créations originales et esthétiques. Sac à main en pagne ou en raphia, décoration intérieure en raphia, sculptures et bien d'autres ont été exposés, inculquant ainsi chez ces jeunes, le goût du travail manuel. C'est aussi avec la main sur le cœur que ces enfants, reconnaissants, ont tenu à dire merci dans plusieurs langues gabonaises : « Malumbi ,lévè léwè ;Akiba... »

Selon le Maire du 4è arrondissement de la Commune de Libreville, « ces vacances artisanales d'Olamba ont été une expérience significative pour ces jeunes gabonais ». Dans cette optique, la présidente du village et le maire du 4ème arrondissement ont salué cette initiative. Ils ont, par ailleurs, tenu à remercier tous les participants de cette incroyable aventure. Laquelle aventure, selon le maire, « permet aux enfants de promouvoir et de valoriser le made in Gabon ».

Afin de récompenser leurs efforts, plusieurs petits artisans se sont vu attribuer des certificats de participation, justifiant leur stage et l'acquisition des bases sur les métiers d'artisan. Vu l'engouement autour de ces vacances extraordinaires au village Olamba, il est attendu, avec impatience, le retour d'une seconde édition. Les enfants ont aimé. Ils ont appris et vont partager ces diverses connaissances aux autres enfants de leurs différents quartiers et différentes classes à la rentrée scolaire prochaine. Ils disent tout simplement « Vivement la deuxième édition des vacances artisanales au Village Olamba » !!! Les attestations aux enfants ont pu davantage dessiner le sourire sur chacun d'entre eux.