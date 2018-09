Afrique: LDC - Horoya AC coule chez Al Ahly du Caire

A wonderful shot of Al Ahly SC fans during their win against Horoya AC #TotalCAFCL pic.twitter.com/P2Kmj7ezE8

Walid Soliman a ouvert le score pour Al Ahly à la 33ème permettant aux Egyptiens de mener 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Horoya sera complètement submergé. Eslam Mohareb enfonce le clou à la 53è avant que Salah Mohsen ne vienne planter le troisième but à la 69è minute. Ahmed Fati se chargera du quatrième but dans les arrêts de jeu (90+2).

