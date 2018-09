Sénégal: Basket - Les Sénégalaises décrochent une victoire historique au Mondial

Photo: @FSBBOFFICIEL

Victoire historique du Sénégal en coupe du monde féminine

Engagée dans la Coupe du monde féminine 2018 de basket-ball, les Lionnes du Sénégal ont arraché un succès très important face à la Lettonie dimanche (70-69). Aucune équipe africaine n'avait encore gagné une rencontre de poule en 65 ans, et aucune équipe africaine n'avait dompté une nation européenne dans cette compétition.

C'est un grand jour pour le basket africain. Ce dimanche 23 septembre restera dans les annales. L'équipe nationale féminine du Sénégal a arraché un succès historique à Tenerife, en Espagne. Battues samedi par les Etats-Unis pour leur entrée en matière dans cette Coupe du monde féminine, les Lionnes ont lutté jusqu'au bout dimanche pour finalement battre in extremis la Lettonie dans les derniers instants de leur deuxième match dans le groupe D (70-69). C'est la première fois qu'une équipe africaine s'impose dans un match de poules de cette compétition.

Les Sénégalaises, les Africaines les plus brillantes en Coupe du monde

Crée en 1953, ce championnat du monde féminin a accueilli sa première nation africaine, à savoir Madagascar, en 1971. Les Malgaches furent éliminées avec trois défaites en autant de matches. Le Sénégal (1975, 1979, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010), le Zaïre (1983, 1990) puis la RDC (1998), le Kenya (1994), la Tunisie (2002), le Nigeria (2006), le Mali (2010), et enfin le Mozambique et l'Angola (2014) ont depuis participé au Mondial. Et avant les Lionnes en 2018, aucun de ces pays n'avait gagné un match de poule.

Ce n'est qu'en 1990 qu'une équipe féminine africaine obtint une victoire. L'oeuvre des Sénégalaises déjà. Eliminées en phase de poules, elles s'inclinèrent ensuite contre l'Italie mais s'imposèrent face au Zaïre en match de classement. En 1998, dans cette même configuration, les Sénégalaises furent battues par la Corée du Sud mais elles sortirent victorieuses face à l'Argentine, apportant ainsi à l'Afrique sa première victoire en Coupe du monde face à une nation d'un autre continent.

Un exploit salué par le président, en attendant la suite prometteuse

Menées d'un point au crépuscule du dernier quart-temps face aux Lettones, les Sénégalaises ont renversé la vapeur à 12 secondes de la fin. Bintou Diémé s'est infiltrée dans la raquette et a transmis à Mame Marie Sy-Diop le ballon décisif. A deux points, la pivot n'a pas tremblé pour inscrire le panier de la gagne. La tentative désespérée de la Lettonie au buzzer a échoué. Les joueuses de Mamadou Gaye ont alors pu laisser exploser leur joie. Plus tard, elles ont reçu les félicitations du président Macky Sall.

Dans le groupe D, le Sénégal, qui doit encore affronter la Chine, a quasiment son billet pour le match de barrage menant aux quarts de finale. La première place (directement qualificative pour les quarts de finale) semble promise aux Américaines. La deuxième et la troisième place, qualificatives pour le barrage, devraient échoir aux Lionnes et aux Chinoises, les Lettones comptant maintenant deux défaites et ayant encore un match à jouer face aux intouchables championnes du monde américaines.