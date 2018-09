Angola: Le Président de la République regrette la mort de son homologue vietnamien

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a créé un groupe de travail pour trouver des… Plus »

Cet organe gouvernemental de haut rang du pays est responsable de toutes les décisions les plus importantes, et le vrai numéro un du régime reste le secrétaire général du Parti communiste (PC), Nguyen Phu Trong.

João Lourenço a déclaré dans le document parvenu samedi à l'ANGOP qu'il est certain que le peuple vietnamien saura honorer la mémoire de cet homme d'État, cherchant avec son engagement et sa détermination à mener à bien le développement du pays.

Selon l'homme d'État angolais, il s'agit d'une perte irréparable d'une figure illustre de la nation vietnamienne, qui laissera certainement un vide dans la société et la vie politique du Vietnam, pays au service duquel il a mis son savoir et son énergie, pour en faire une patrie prospère.

