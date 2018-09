Angola: Le pays à la 10ème réunion du Comité ministériel de l'OPEP

Luanda — Le mécanisme conjoint de coopération entre les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et non membres de l'OPEP réalise le 23 de ce mois en Algérie, sa dixième session du Comité ministériel, afin d'évaluer l'application des décisions issues de la dernière réunion tenue en juin dernier à Vienne, en Autriche.

Lors de la dernière réunion de l'OPEP, il a été attribué à l'Angola un quota de production quotidienne d'un million six cent mille barils de pétrole, un chiffre que l'Etat angolais cherche à atteindre jusqu'en décembre, avec l'entrée en production de nouveaux champs.

Le déclin naturel de la production de certains champs de pétrole ces derniers temps a rend difficile l'atteinte du quota de l'Angola défini par l'OPEP, avec une production quotidienne d'environ un million cinq cent mille barils.

Parallèlement à cet événement, la délégation angolaise, conduite par le secrétaire d'Etat au Pétrole, Paulino Jeronimo, passera en revue la coopération bilatérale entre l'Angola et l'Algérie dans le domaine du pétrole et de la Géologie et des Mines, en accordant une attention particulière à la formation.

Ainsi, la direction de l'Institut national du pétrole (INP), également partie de la délégation, tiendra le 24 à Bumerdes, à 50 kilomètres d'Alger, une rencontre avec l'IAP (Institut algérien du pétrole).

A l'occasion, les laboratoires et projets de l'IAP liés à la recherche et au développement universitaires seront visités.

La coopération entre les deux pays est en vigueur depuis les premiers jours de 1975, les Algériens ayant contribué à la création de la Sonangol en février 1976 par le biais de la Sonatrach. Par la suite, cette société a fourni les conseils nécessaires à la création de l'INP en 1984.

Historiquement, les relations entre les peuples de l'Algérie et d'Angola remontent aux années 60, et ce pays a accueilli de nombreux nationalistes qui luttaient pour l'indépendance nationale politique et militaire.

Comme résultat des accords entre les deux gouvernements, un certain nombre d'étudiants angolais fréquentent des institutions universitaires algériennes, en formation, en particulier dans des domaines tels que la recherche et la production, le forage, l'ingénierie de l'environnement, l'hydrogéologie, l'exploitation minière et d'autres liés à l'industrie des ressources minérales solides et hydrocarbures.