Cote d'Ivoire: Un collège menacé par le projet du nouveau pont d'Abidjan

Yacouba Traoré, le fondateur du groupe scolaire Sainte Adjoua Fadette de Yopougon, attend lui les documents officiels attestant de la nécessité de détruire son école : « Le 6 juillet l'Ageroute s'est réuni au foyer des jeunes. Ils ont dit aux gens qu'ils vont casser Fadette. Donc il retirent les enfants de Fadette et qu'ils envoient les enfants ailleurs. On donne beaucoup d'argent, on va vous installer ailleurs. Il n'y a pas de document et les rumeurs circulent ».

Ils étaient près de 500 collégiens et parents d'élèves à manifester jeudi 20 septembre contre le prochain grand projet d'Abidjan. Non pas que l'idée du quatrième pont, qui doit relier la commune de Yopougon au Plateau, leur déplaise, mais parce que le chantier doit se faire en démolissant leur établissement scolaire.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.