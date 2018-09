Angola: Le MINJUD crée un groupe de travail pour lever la sanction d'Akwá

Se confiant à l'Angop, en marge de la cérémonie d'hommage aux anciens entraîneurs nationaux, Carlos Queiroz et Joca Santinho, tenue au stade de Coqueiros, le gouvernant a reconnu que dans le cas « Akwa », il y a l'implication de l'argent (260.000 dollars US), mais tout est en cours pour contourner cette situation de manière légale, conformément aux exigences de la FIFA.

L'information a été publiée samedi à Luanda, par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, Carlos Almeida, indiquant que le ministère en partenariat avec la Fédération Angolaise de Football (FAF) et une organisation de la société civile étudent une proposition, éventuellement, pour résoudre ce problème qui dure depuis neuf ans.

Luanda — Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a créé un groupe de travail pour trouver des mécanismes pour mettre fin aux sanctions imposées par la Fédération internationale de football (FIFA) à l'ancien capitaine et meilleur buteur de l'équipe nationale de football angolaise, Akwa.

