Burkina Faso: Fermeture des établissements privés irrécupérables - L'Uneep-L salue la décision des autorités éducatives

Concernant les établissements privés qualifiés de « commerçants », M. Compaoré a expliqué aux parents d'élèves que, le coût brut d'un élève au primaire au Burkina Faso est de 60 000f CFA, 120 000 f CFA au post primaire, 150 000f CFA au secondaire et 800 000 à 2 millions de f CFA au niveau du supérieur. « Donc, si les promoteurs s'arrangent à pratiquer des frais inferieurs, ils sont à féliciter et les parents ne doivent pas être étonné de voir un promoteur rehausser sa scolarité afin de mieux prendre soin de ses enseignants », se défend-t-il. L'Uneep-L exhorte les parents d'élèves, l'Etat à investir davantage dans l'éducation afin de garantir un meilleur avenir aux progénitures.

A ce jour, l'Union dit enregistrer 235 demandes de remboursements de frais de scolarité d'un montant de plus d'un milliard de francs Cfa. « Nous pouvons affirmer avoir perçu un montant total d'un milliard 605 mille F FCA pour 166 établissements dont 114 établissements qui sont passés par l'UNEEPL avec un montant de 766 millions 50 mille F Cfa et 53 autres dossiers dont un montant de 234 millions 555 mille F Cfa qui sont passés par le Mena » a expliqué M. Compaoré.

L'Union des établissements privés par la voix de son président, Issa Compaoré, a remercié le gouvernement et les structures en charge de l'éducation pour la fermeture des établissements privés non reconnus. A l'issue d'une inspection de ses services techniques, le ministère en charge de l'éducation nationale avait épinglé 649 établissements non à règle. Et sur les 649, 226 établissements « irrécupérables » allaient être tout simplement fermés.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.