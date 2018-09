Rwanda: Le procès de Diane Rwigara à nouveau reporté

Rwigara, sa mère Adeline et sa sœur Anne ont été arrêtées en septembre dernier. Mais sa sœur, qui a la double nationalité rwandaise et américaine, a été libérée après l'abandon des charges d'incitation à l'insurrection qui pesaient contre elle.

"Les gens meurent de faim dans certaines parties du pays. Il y a beaucoup d'injustice. Il y a un manque de sécurité et les gens disparaissent, d'autres sont tués ou assassinés et les coupables de ces crimes ne sont jamais arrêtés ou punis."

La mère et la fille sont aussi inculpées d'évasion fiscale. La famille Rwigara est en effet sommée par le fisc rwandais de payer près de cinq millions d'euros d'arriérés et d'amendes dans le cadre du recouvrement de l'activité économique de l'usine Premier Tobacco Company.

Diane Rwigara et sa mère, Adeline, sont accusées de faux et usage de faux et d'incitation à l'insurrection. Elles risquent jusqu'à 15 ans de prison.

Le procès de l'opposante rwandaise et activiste des droits humains a été reporté. Le ministère public a justifié ce report par le retard du dépot d'une demande de mise en liberté provisoire par la défense de Diane et celle de sa mère, ne permettant pas à la cour de l'examiner. La date d'un nouveau procès sera communiquée dans les jours à venir.

