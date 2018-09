Ile Maurice: La roussette est «en danger» de disparition

La chauve-souris vole en dépliant ses bras et ses doigts sur lesquels une membrane est tendue. Celle-ci est attachée aux côtés du corps, aux pattes postérieures et à la queue. Ses ailes lui servent aussi d'abri: elle s'y enroule pour dormir ou pour recueillir son nouveau-né à la naissance. Comme dans un berceau !

Son ouïe et son odorat sont très développés. Mais c'est surtout grâce aux ultrasons que la chauve-souris se repère dans le noir. Elle les envoie par la bouche ou le nez. Quand ces ultrasons rencontrent un obstacle, ils lui sont renvoyés. La chauve-souris les capte avec ses oreilles et son cerveau reconstitue l'image de l'obstacle. Ce système est si précis que certaines chauves-souris peuvent détecter des fils de fer inférieurs à 1 millimètre de diamètre !

L'espèce est également menacée par la chasse illégale et la mortalité accidentelle due aux fils électriques. Selon les experts, en 2 ans, 50 000 chauves-souris sont mortes, surtout à cause de la campagne d'abattage. Cela représente 1 individu sur 2 !

À Maurice, la population de chauvessouris aurait chuté de moitié entre 2015 et 2016. Raison principale : l'abattage de 38 000 individus. Le gouvernement a prétendu que ces animaux, qui sont de gros mangeurs de fruits, dévastaient les récoltes de mangues et de litchis. Il a donc décidé d'en tuer un grand nombre, au fusil.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.