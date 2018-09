Cameroun: Un 1er jour actif de campagne pour 4 des 9 candidats en lice

« 85 ans, 36 aux affaires et toujours sur la ligne de départ... dans des élections jouées… Plus »

En cette première journée de campagne, seules les affiches du candidat Biya étaient visibles sur les artères et grands carrefours de la capitale Yaoundé. Sur celles-ci, le président candidat affiche un grand sourire sur un fond bleu, avec pour slogan de campagne « Paul Biya, la force de l'expérience », décliné en français et en anglais. Sur le terrain ses ministres ont animé d'innombrables meetings à travers le pays, donc celui très remarqué de la maison du parti de Bamenda où ont été aperçus le Premier ministre et le ministre de l'Administration territoriale, entre autres personnalités présentes.

Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre s'est ouverte samedi 22 septembre. Parmi les 9 candidats en lice, 4 se sont distingués, entre meeting et diverses manifestations publiques pendant que les autres restent globalement absents. Petit tour d'horizon entre Yaoundé, Douala et Bamenda de ce premier jour de campagne.

