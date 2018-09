Algérie: Bouteflika félicite le souverain saoudien à l'occasion du 88e anniversaire de la création du Royaume d'Arabie Saoudite

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion du 88e anniversaire de la création du Royaume d'Arabie saoudite, dans lequel il lui a affirmé son attachement permanent à renforcer et à élargir les relations qui lient les deux pays.

"Il m'est agréable au moment où le peuple saoudien frère célèbre le 88e anniversaire de création du Royaume d'Arabie saoudite, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes v£ux les meilleurs de santé et de prospérité, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bonheur et au peuple saoudien frère davantage de progrès et de prospérité sous votre direction éclairée", a écrit le président de la République dans son message.

"Je saisis également cette heureuse occasion pour saluer le niveau privilégié des relations bilatérales et vous exprimer ma détermination à œuvrer à leur renforcement et à leur élargissement pour les hisser au niveau des aspirations de nos deux peuples frères à davantage de progrès et de développement", a poursuivi le chef de l'Etat.

"Tout en partageant vos sentiments de fierté de ce glorieux anniversaire, je prie Dieu de vous préserver et de vous assister pour la réalisation des aspirations du peuple saoudien frère à davantage de progrès et de prospérité", conclut le Président de la République.