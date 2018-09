Algérie: Année de formation professionnelle 2018/2019 - Mohamed Mebarki donne le coup d'envoi

Relizane — Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a donné, dimanche, à partir de Relizane, le coup d'envoi de la session de septembre de la nouvelle année professionnelle 2018-2019.

Dans son allocution d'ouverture, prononcée à cette occasion, le ministre a souligné que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels a connu d'importantes étapes qui lui ont permis de retrouver sa place au sein du système éducatif national et de répondre aux besoins du développement socio-économique du pays.

"Notre secteur joue un important rôle en constante évolution sur les plans économique et social, dans le cadre de la stratégie nationale visant à développer l'éducation et l'enseignement et à renforcer les acquis des réformes structurelles initiées par le Président de la République", a souligné le ministre.

Pour Mohamed Mebarki, "ce qui marque le secteur de la formation professionnelle, c'est sa capacité à former une ressource humaine nécessaire au fonctionnement de l'appareil économique et d'aller au diapason des besoins socio-économiques".

Lire aussi : Formation professionnelle: de nouvelles spécialités cette année pour diversifier l'offre

Cette nouvelle année est marquée par la disponibilité, à l'échelle nationale, d'environ 400.000 nouveaux postes pédagogiques, dont 12.000 en mode d'apprentissage, répartis sur 1.295 établissements de formation à travers le territoire national.

Au titre de cette session, 440 spécialités ont été introduites en programmes pédagogiques de formation professionnelle alors que l'encadrement pédagogique est assuré par un effectif de 28.000 enseignants formateurs sur un total de plus de 67.700 employés du secteur.

Par ailleurs, le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels procédera, lors de sa visite dans la wilaya de Reliage, à la remise des clés de logements de fonction à 20 bénéficiaires du secteur et présidera une cérémonie de signature de deux conventions dont une entre le méga-complexe industriel de textile allégro-turc"Taal" et la direction locale de la formation professionnelle.

Mohamed Mabardi inaugurera deux instituts spécialisés de formation professionnelle à Oued Rhiou et Bendaoud, comme il visitera des chantiers du complexe industriel de textile "Tayal", implanté dans la zone industrielle de Sidi Khattab.