Maroc: Fin de l'aventure africaine du Wydad

Lors de la conférence de presse d'après match, Sektioui n'a pas mâché ses mots, s'en prenant aux personnes qui le considéraient comme un bon entraîneur lorsqu'il gagnait le Wydad et le Raja à Casablanca, alors que maintenant, c'est l'étiquette de mauvais qu'on lui colle. Et d'ajouter que l'équipe avait tout essayé ; le match aurait pu se terminer sur un score fleuve mais la malchance a été au rendez-vous.

Sauf que dominer ne veut rien dire en football, surtout lorsque l'attaquant attitré du club excelle dans le ratage des occasions toutes faites. Et si certains n'ont pas manqué d'encenser le gardien de but sétifien, Zeghba, pour sa prestation, il faut dire que William Jebor s'est «appliqué» dans son dernier geste à lui offrir des ballons à sa portée. Seul le headding de Mohamed Nahiri avait obligé Zeghba à sortir une belle parade pour conserver sa cage inviolée.

