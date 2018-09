Maroc: Bonne orientation de l'activité économique nationale

Une dynamique qui contraste cependant avec « le comportement du marché boursier dont les indices MASI et MADEX ont poursuivi, à fin août 2018, leur repli respectivement de 6,8% et 7,1% par rapport à fin décembre 2017 ».

En dépit du dynamisme observé, la DEPF fait remarquer que le creusement du déficit commercial n'a pas été empêché et les réserves internationales nettes ont enregistré une légère baisse en glissement mensuel. Ces dernières ne couvrent que 5 mois et 9 jours d'importations de biens et services.

« En phase avec le bon augure de la demande extérieure adressée au Maroc, la performance des exportations s'explique, en grande partie, par la vigueur des secteurs de l'automobile et des phosphates et dérivés », a souligné la note.

Elle en veut pour preuve que « la consommation des ménages devrait maintenir sa vigueur, bénéficiant, notamment, de la performance exceptionnelle du secteur agricole pour la deuxième année consécutive, de l'amélioration de la situation du marché de travail et de la bonne tenue des crédits à la consommation, des transferts des MRE et des salaires ».

Selon ce département relevant du ministère de l'Economie et des Finances, « la campagne agricole 2017/2018 a été marquée par une récolte céréalière exceptionnelle, se situant à plus de 40% de la moyenne de la dernière décennie (soit près de 72 millions de quintaux) ».

