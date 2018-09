Maroc: BMCE Bank of Africa et la BERD s'engagent en faveur de la promotion des femmes entrepreneuses au pays

BMCE Bank of Africa et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ont signé mardi un contrat de prêt de 20 millions d'euros, pour la promotion des femmes entrepreneuses au Maroc, a annoncé le groupe dans un communiqué mercredi.

Signé à l'occasion du lancement officiel du programme "Women In Business" au Maroc, ce partenariat confirme l'engagement de la BMCE Bank of Africa en faveur de l'entrepreneuriat féminin, relève le communiqué, précisant que le produit "Women In Business" sera proposé aux TPE/PME dirigées par des femmes ou avec un actionnariat majoritairement féminin, afin de les faire bénéficier d'un accompagnement spécifique en termes de formation et de conseil en plus du financement, rapporte la MAP.

A travers cette nouvelle solution de financement, incluant prêts et conseil, BMCE Bank of Africa renforce son soutien à l'entrepreneuriat féminin, considéré comme un gage de croissance et de création de valeur pour une économie à impact positif, a indiqué le communiqué, notant que la question du genre représente une préoccupation majeure pour le groupe prise en compte à travers divers axes de sa Charte RSE.

Adhérente à l'initiative "Positive impact finance" lancée par l'Initiative financière du Programme des Nations unies, BMCE Bank of Africa soutient les nouveaux business models basés sur l'impact et développe de plus en plus de solutions et services qui apportent des réponses concrètes aux trois piliers du développement durable, l'économique, l'environnemental et le social, poursuit le communiqué.

La BMCE a rappelé qu'elle a signé une convention de partenariat avec l'Association des femmes entrepreneuses du Maroc (AFEM) et dispose de ses propres solutions d'accompagnement telles que le Club PME et le Club de l'entrepreneuriat, et des offres de financement, comme le crédit adossé à ILAYKI, le crédit pour l'autoentrepreneur, l'avance amortissable TPE , TRESO+ PME, entre autres.