Afrique du Nord: La poésie arabe en fête à Marrakech

Le coup d'envoi de la 1ère édition du Festival de la poésie arabe a été donné, samedi soir au Palais de la Bahia à Marrakech, à l'initiative de la Maison de la poésie de Marrakech. La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée en présence, notamment du ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj et du président du Cercle culturel à Sharjah aux Emirats arabes unis, Abdallah Al Aouiss, a été marquée par l'organisation d'une soirée artistique animée, notamment par l'artiste marocain Mourad Bouriki et des lectures poétiques, outre un hommage rendu à trois poétesses marocaines ayant marqué la scène poétique et créative marocaine, à savoir Habiba Soufi, Fadma Ouariachi et Khadija Mae El Aynine.

S'exprimant à cette occasion, M. El Aaraj, a souligné l'importance de cette manifestation culturelle de nature à donner plus de valeur ajoutée au champ littéraire et poétique dans le monde arabe et au rayonnement culturel de la cité ocre, saluant les efforts déployés par l'Emirat de Sharjah en vue de consolider la place de la poésie et de la créativité et de renforcer les liens solides entre le Maroc et les Emirats arabes unis dans tous les domaines.

Dans ce cadre, il a rappelé l'initiative de l'Emirat de Sharjah portant sur l'inauguration de la Maison de la poésie à Marrakech et une autre à Tétouan et qui contribueront inévitablement au rayonnement de la poésie et de la littérature arabes et encourageront les jeunes à la créativité. Ce festival riche et diversifié qui rassemble poètes, créateurs, artistes et musiciens, contribuera sans aucun doute à mettre en lumière la place de la poésie et de la littérature arabes, a-t-il précisé, notant que le ministère de tutelle veille à soutenir toutes les manifestations culturelles à l'échelle nationale, régionale et internationale.

De son côté, Abdellah El Aouiss a fait savoir que cet événement contribuera à consolider la place de la poésie et des poètes arabes, notant que l'ultime objectif de la création par l'Emirat de Sharjah des deux institutions culturelles à Marrakech et Tétouan consiste à établir des ponts de communication entre les différents créateurs et poètes arabes et promouvoir la littérature arabe. Il a, à cette occasion, rappelé la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans plusieurs domaines, notamment en matière culturelle, saluant le rôle important joué par la Maison de la poésie de Marrakech et les diverses activités culturelles menées à travers le Royaume.

Organisée du 22 au 24 septembre, cette édition qui célèbre la diversité culturelle marocaine, vient consacrer la place civilisationnelle et culturelle de la cité ocre et célébrer le premier anniversaire de la création de la Maison de la poésie de Marrakech et sa présence distinguée dans le paysage culturel national, à travers l'organisation de plusieurs activités dans la ville et dans d'autres régions du pays, avec la participation de personnalités de renom, issues du monde de la culture, de la pensée et de la créativité. Ce festival se veut également un espace de rencontres entre plusieurs poètes, critiques, artistes et figures médiatiques intéressés par la poésie marocaine et les questions y afférentes.

Au programme de cette manifestation culturelle et artistique très riche, figurent des lectures de poèmes en différentes langues, des concerts de musique, une exposition d'arts plastiques, une conférence et des concours en faveur des jeunes.

Cette édition connaîtra aussi par la remise des prix aux lauréats des concours de la Maison de la poésie de Marrakech pour la critique poétique et le meilleur poème des jeunes poètes.

