Afrique: Coupe de la Confédération - Fin de parcours pour la RS Berkane

La Renaissance Sportive de Berkane n'a pas fait mieux que le Wydad de Casablanca l'avant-veille en Ligue des Champions Total et a pris à son tour le chemin de la sortie, à l'issue de son quart-de-finale de la Coupe de la Confédération Total. Son nul (1-1) n'a pas été suffisant face à l'AS Vita Club.

Remonter l'écart de deux buts encaissés au match aller à Kinshasa (3-1) n'était pas facile devant un gros client qui a su gérer la partie avec beaucoup de calme et de flegme. Les Congolais ont eu affaire à une équipe berkanaise en manque d'expérience. Et pourtant, ce sont les locaux qui ont ouvert le score prématurément, par leur international burkinabé, Alain Traoré (1-0, 6').

Pour les 15.000 fans en délire, c'était les prémisses d'un festival de buts qu'aurait dû apporter le 4-4-2 appliqué par le coach Mounir Jaouani, face au 5-4-1 de son vis-à-vis Florent Ibenge. Les Marocains dilapidèrent des occasions franches par maladresse et par malchance parfois comme cette barre transversale qui pouvait apporter le second but (16'). Beaucoup d'intensité mais dans le fair-play, hormis quelques énervements somme toute normaux dans une telle ambiance électrique. Les Congolais ont terminé la première moitié de jeu sans grands dégâts, l'adversaire ayant débrayé après la grande débauche d'énergie.

Quand Laba Kojo a effleuré le but à la reprise, on crut à un retour en force des Berkanais. Ce ne sera que chimère, Florent Ibenge ayant décidé de lâcher les brides. L'agilité des Congolais et leur fraîcheur physique feront la différence et mettront la cage de Mhammedi à la portée des attaquants. Mounir Jaaouani se dépêcha de remplacer trois éléments de l'ossature, éreintés et devenus brouillons. Insuffisant pour dissuader les visiteurs qui vont lancer l'ultimatum, ratant incroyablement l'occasion la plus limpide de la partie à la 83e minute. Ce ne fut que partie remise, puisqu'à la suite d'un contre à quatre contre trois, Fabrice Luamba Ngoma portait l'estocade et signait la qualification de son équipe (1-1, 87').

La couleuvre était grosse à avaler pour les fans de la Renaissance comme ce fut le cas deux jours auparavant pour les Wydadis, éliminés sans être battus au match retour (1-1), au Complexe Mohammed V de Casablanca face à l'Entente de Sétif (1-1). Reste donc le Raja seul en Coupe de la CAF Total pour sauver la face du football marocain après la sortie prématurée du Difaâ d'El Jadida. Les Rajaouis ont réussi à estampiller leur billet pour les demi-finales, dimanche, aux dépens des Congolais du CARA de Brazzaville (1-0). Pas de surprise, le Raja ayant déjà dominé le CARA au match aller à Libreville (2-1).