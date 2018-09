Seychelles: Des vols directs, depuis la Suisse vers les Seychelles, stimulent le marché touristique

Les Seychelles ont acquis une nouvelle position sur le marché du tourisme européen dimanche, alors qu'Edelweiss Air a entamé une nouvelle liaison directe entre la Suisse et la nation insulaire.

La compagnie aérienne est la troisième à fournir des services directs entre l'Europe et les Seychelles, un archipel de 115 îles situé dans l'Océan Indien occidental.

Le vol inaugural d'Edelweiss à destination des Seychelles a atterri avec près de 300 passagers.

L'ancien ministre du Tourisme et de l'Aviation civile, Maurice Loustau-Lalanne, a déclaré qu'Air Seychelles ayant arrêté ses vols vers l'Europe, «il est très important de rétablir les services directs sur les principaux marchés européens».

«Il est très important pour l'industrie du tourisme d'avoir des services directs réguliers tout au long de l'année sur nos principaux marchés Européen. Nous voulons aussi avoir des vols directs plutôt que des vols avec escales », a déclaré M. Loustau-Lalanne, actuellement ministre des finances, du commerce, de l'investissement et de la planification économique.

Il a déclaré que l'industrie touristique locale «pourrait désormais accueillir 7 000 ou 8 000 nouveaux visiteurs suisses aux Seychelles» grâce à l'exploitation d'Edelweiss Air dans la nation insulaire.

"Les visiteurs suisses dépensent bien et c'est une chose que nous accueillons dans l'économie des Seychelles", a-t-il ajouté.

Photo : Le vol direct vers Zurich devrait attirer plus de visiteurs suisses. (Salifa Karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

La Suisse et les Seychelles sont deux petits États partageant le tourisme en tant que principale industrie économique. L'année dernière, 12 422 visiteurs suisses sont venus aux Seychelles, faisant de la Suisse l'un des dix premiers marchés touristiques de la nation insulaire.

Edelweiss Air est une compagnie aérienne de loisirs suisse détenue à 100% par Swiss International Airlines et faisant ainsi partie du groupe Lufthansa. Elle opère des vols vers des destinations européennes et intercontinentales depuis son aéroport de Zurich et dessert plus de 70 destinations dans 34 pays. Zurich est la plus grande ville de Suisse et le centre mondial de la banque et de la finance.

Le directeur général de la compagnie aérienne, Bernd Bauer, a déclaré que les Seychelles ont toujours été sur leur liste lorsque Edelweiss envisageait d'ouvrir d'autres lignes. Il a ajouté que, bien que le marché soit petit, la société a choisi une approche judicieuse pour rendre le projet possible.

«Nous allons commencer avec un vol hebdomadaire. L'avion reste au sol pendant la journée après l'atterrissage et le même équipage opère l'aéronef en Suisse dans la soirée », a déclaré M. Bauer.

Il a déclaré que l'entreprise s'attendait à amener environ 13 000 touristes par an aux Seychelles, dont 60% de citoyens suisses.

Le consul de l'ambassade de Suisse pour Madagascar, les Comores et les Seychelles, Sabine Jenkins, a déclaré que beaucoup de Suisses choisissent de se marier et de passer leur lune de miel aux Seychelles.

«Le nouveau service proposé par Edelweiss facilite la visite aux Seychelles et il ne fait aucun doute que le nombre d'arrivées augmentera énormément. J'espère que le nouveau service aérien direct à destination de Zurich encouragera les Seychellois à se rendre en Suisse », a déclaré Mme. Jenkins.

Le vol direct de neuf heures par Edelweiss Air atterrira aux Seychelles tous les dimanches à 6h heure locale et partira à 22h25 le même jour.