Algérie: DIVECO-2 - Session de formation sur la reproduction de poissons d'eau douce à Ouargla

Ouargla — Une session de formation sur la reproduction de poissons d'eau douce a été lancée dimanche à Ouargla dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui à la Diversification et de l'Economie en Algérie pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture (DIVECO-2), a-t-on appris auprès des organisateurs.

Encadrée par deux (2) experts de DIVECO-2, cette session de formation, qu'abrite durant une quinzaine de jours (23 septembre-6 octobre) la station expérimentale de l'aquaculture saharienne, située dans la commune de Hassi Benanballah (Est d'Ouargla), est composée d'une série d'ateliers de formation théoriques et pratiques, a indiqué à l'APS le chef de la station expérimentale relevant au Centre national de recherche en pêche et aquaculture (CNRDPA).

Elle se déroule avec la participation d'une vingtaine de participants, dont des cadres, des techniciens et des professionnels issus de différentes wilayas, à l'instar d'Ouargla, Tipaza, Relizane et Khenchela, a précisé Mohamed Hamidat.

La session vise essentiellement à acquérir un savoir-faire dans le domaine de la production d'alevins de poissons en eaux douces, notamment le Poisson-chat africain (Clarias gariepinus) et leTilapia du Nil (Oreochromis niloticus), à travers l'amélioration des connaissances techniques liées à la reproduction naturelle et artificielle de ces espèces, tout en contribuant au développement de la productivité aquacole, a-t-il expliqué.

Financé par l'Union Européenne, à hauteur de 15 millions d'euros, le programme DIVECO-2, qui s'inscrit dans le cadre du plan national Aquapêche-2020 initié par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a pour objectif d'augmenter la diversification économique du pays à travers le développement durable et l'amélioration des performances économiques du secteur de la pêche et de l'aquaculture, a-t-on fait savoir.

Le renforcement des capacités d'encadrement et de gestion devant contribuer à la consolidation d'une stratégie pertinente, la promotion des filières de la pêche et de l'aquaculture et la consolidation des capacités des organisations professionnelles, telles que les chambres de wilayas et inter-wilayas, sont, entre autres, des résultats attendus de ce programme, selon la même source.