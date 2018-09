Algérie: Oran - 4 ans de prison ferme à l'encontre de l'auteur du détournement d'une jeune fille

Le comité ministériel conjoint des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP était réunis à… Plus »

En effet, Fatima- Zohra a été retrouvée dans un quartier non loin du secteur El Makkari, où elle habite, avaient indiqué les enquêteurs, ajoutant que l'auteur de ce détournement de mineure est âgé de 23 ans et n'est autre que son propre cousin.

Les enquêteurs ont réussi à retrouvé la jeune Fatima-Zohra, saine et sauve, le 9 septembre, mais les investigations menées sur les circonstances de sa disparition ont montré qu'il s'agissait d'une affaire de détournement de mineure et non d'un enlèvement.

Une enquête a été ouverte le jour même par les services de la police judiciaire et la brigade de la protection des mineurs de la sûreté de la wilaya d'Oran et un avis de recherches a été lancé, notamment, sur les réseaux sociaux afin de recueillir le maximum de témoignages.

