Algérie: Le secrétaire général de l'OPEP appelle à la poursuite des efforts en vue de maintenir la stabilité du marché

- Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohammad Sanusi Barkindo, a affirmé dimanche à Alger, que les efforts consentis par les pays de l'OPEP et non-OPEP avait permis la stabilisation du marché, marqué avant 2016, par la chute des prix, appelant à la poursuite du dialogue sur les fluctuations du marché en vue de maintenir son équilibre.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non-OPEP (JMMC), le SG de l'OPEP a indiqué que "les efforts courageux consentis par tous les pays constitueront un tournant dans l'histoire de l'industrie pétrolière et un volet décisif de notre histoire comme pays producteurs de pétrole".

"Il y aura des points communs pour garantir la stabilité qui donneront lieu aux décisions devant sanctionnées la réunion OPEP non-OPEP", a précisé M. Barkindo.

Par ailleurs, le SG de l'OPEP a salué les efforts consentis par l'Algérie, sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de garantir la stabilité du marché avec la participation des pays producteurs et non producteurs de l'OPEP, affirmant que l'Algérie est devenue "la ville des positions", car ayant abrité les concertations des pays de l'OPEP et non-OPEP sanctionnées par la Déclaration d'Alger en 2016".

Il a appelé à poursuivre la promotion des échanges d'informations et le dialogue sur les fluctuations du marché en vue de maintenir l'équilibre du marché, indiquant que les pays OPEP et non OPEP font face à plusieurs défis dans ce domaine.

Soulignant que cette action se fait collectivement dans le cadre d'un travail d'équipe et non individuellement, en vue d'aboutir à un rapprochement des vues", M. Barkindo a ajouté que "tous les pays œuvrent, en coulisses, à préserver tous les intérêts en vue de rapprocher les vues des partenaires et concrétiser la coopération".

Selon le SG de l'OPEP, l'organisation est animée par "une volonté commune de bien relancer le marché et poursuivra le dialogue et l'établissement de ponts entre l'industrie et la production et entre les pays producteurs et non producteurs afin de satisfaire les besoins des consommateurs de façon sure".

"Les perspectives du pétrole sont devenues une référence pour les décideurs politiques, les académiciens, les médias et le public en général, ce qui incite l'OPEP à assurer les données concernant les perspectives du pétrole en 2020 ainsi que les statistiques et les cours des marchés mensuels".

Les données disponibles depuis 1960 jusqu'à présent sont des projets disponibles publiés en toute transparence et englobant toutes les opérations effectuées par l'OPEP dans l'intérêt de toutes les parties concernées, a noté M.Barkindo, ajoutant "nous poursuivrons la promotion de l'échange d'informations et du dialogue sur les fluctuations du marché.