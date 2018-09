Cameroun: Présidentielle - Une élection sans observateurs de l'UE

La campagne électorale est lancée depuis samedi dernier sur toute l'étendue du territoire. Et nous… Plus »

La deuxième, et peut être la plus importante, tient au fait que le Cameroun n'a pas adressé d'invitation formelle à l'Union européenne, comme il est d'usage pour les processus électoraux, a expliqué l'ambassadeur-chef de mission de l'Union européenne à Yaoundé. Du coup, cette élection présidentielle va se dérouler sans le regard avisé des mandataires de Bruxelles. Une première depuis le retour du Cameroun au multipartisme en 1990.

Pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun, l'Union européenne n'enverra pas d'observateurs, faute d'avoir reçu d'invitation de la part des autorités camerounaises, a indiqué à Yaoundé, Hans Peter Schadek, ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun. Cette perspective est mal perçue par les candidats de l'opposition et la société civile. Tous redoutent une manœuvre du pouvoir qui pourrait porter atteinte à la transparence et à la sincérité du scrutin.

