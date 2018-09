Ile Maurice: Gregory Augustin - Le head boy du collège St Mary's lance son premier livre

«Dream and Realisation». C'est le titre du premier livre du Head Boy du collège St Mary's, Gregory Augustin. Le lancement de cet ouvrage a eu lieu jeudi dernier au collège.

«J'écris car je m'exprime mieux sur papier», avance Gregory Augustin. C'est en janvier que le collégien, qui est en Grade 13, s'est mis à l'écriture, ayant été inspiré par des vidéos de motivation. «Je veux que les jeunes se sentent bien dans leur peau et c'est pour cela que j'ai voulu écrire un livre sur le développement personnel», explique Gregory Augustin.

«Dès le départ, j'ai eu le soutien psychologique et financier de l'école», fait valoir fièrement le jeune auteur, qui étudie les mathématiques, l'informatique et la physique comme matières principales. D'ailleurs, G Yu Tim Lun, le recteur du collège St Mary's, a remercié son élève pour avoir associé le nom du collège à son projet.

Le Head Boy du St Mary's College confie aussi que c'est Govind Gopalia, enseignant de chimie, qui l'a aidé à mener à bien ce projet. Il ajoute qu'il a bénéficié du soutien de Pascal Nadal, directeur adjoint et responsable de la formation et de la pastorale scolaire au Service diocésain de l'éducation catholique (seDEC). C'est d'ailleurs ce dernier qui a rédigé la préface du livre «Dream and Realisation».

Gregory Augustin a de nombreux talents. En sus de savoir manier la plume, il est aussi chanteur-musicien et créateur de bijoux. Il souligne que c'est grâce à Berty Augustin, son père, qu'il a pris goût à la musique. Il a pris part à la compétition Emerging Artists dans la catégorie 18 and Under en 2017 et il avait soumis un bijou de sa création. Résultat: il a figuré parmi les cinq finalistes.

Aujourd'hui, Gregory Augustin s'estime heureux d'avoir pu réaliser un de ses rêves. Son parcours, dit-il, vient de commencer et il lui reste le monde à découvrir. «Vous êtes le leader de ceux qui sont inspirés par vos actions, ceux que vous guidez par votre volonté de réussir.»

Parterre d'invités

Pour le lancement de «Dream and Realisation», Gregory Augustin était entouré de son recteur, G. Yu Tim Lun, de ses enseignants, de ses parents, proches et amis. Il y avait aussi des invités comme Ranna Swamber, président de la Bibliothèque nationale, et le père Alain Romaine, délégué épiscopal. Ils ont tous félicité ce jeune pour son œuvre.