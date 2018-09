Ile Maurice: Civil Service College - «Motiver les fonctionnaires à se passionner pour leur travail»

interview

Quel est l'objectif de l'atelier de travail organise jeudi 20 septembre?

Environ 70 formateurs ont été conviés à cet atelier de travail. L'objectif était de les rassembler afin de favoriser une bonne discussion, renforcer les liens, créer une plateforme de partage d'expérience au niveau du déroulement des différentes sessions de formation. Nous souhaitons qu'ils expriment leur appréciation avec les apprenants qui proviennent de divers ministères, corps parapublics et collectivités locales.

Aujourd'hui, le Civil Service College joue un rôle clé dans la formation et l'accompagnement des décideurs, gestionnaires et autres acteurs de la fonction publique. Les formateurs mettent expertise et dynamisme au service des fonctionnaires d'aujourd'hui et de demain.

De plus, le directeur général de la Chinese Academy of Governance était présent pour partager les initiatives d'apprentissage et de développement dans son académie. Nous souhaitons maintenir un niveau élevé dans la manière dont nous dispensons nos formations.

La formation continue est une condition sine qua non aujourd'hui. Comment prépare-t-elle le fonctionnaire de demain?

La formation continue est un processus d'apprentissage permettant à l'individu d'acquérir le savoir-faire requis pour une activité professionnelle. D'ailleurs, dans le rapport du Pay Research Bureau, ce processus est reconnu comme «un droit individuel».

En général, la formation continue doit être ancrée dans la vie active afin d'améliorer ses compétences, s'adapter aux nouvelles technologies ainsi qu'aux pratiques et méthodes appliquées en entreprise. Dans certains cas, elle permet la reconversion professionnelle, donc de se recycler.

En fait, les fonctionnaires travaillent dans un cadre bien défini, avec des outils à leur disposition, bien que parfois certains soient indisponibles. Nous en avons qui sont passionnés et d'autres qui doivent être motivés.

Comment y remédier?

Notre rôle est de donner une formation appropriée pour améliorer l'administration et la gestion interne afin qu'il y ait un service efficace. Nous ne pouvons pas tout reprocher à la formation lorsque le service échoue. Il y a aussi beaucoup de facteurs tels que le leadership des officiers supérieurs, le manque de personnel, des procédures lourdes, la motivation des effectifs, entre autres. Nous envisageons d'entamer des recherches approfondies sur les moyens de motiver les fonctionnaires à se passionner pour le travail qu'ils accomplissent.

Il est important que chaque ministère et département pense à transformer son institution pour offrir un meilleur service et motiver son personnel. Nous avons beaucoup de travail à accomplir en termes de développement des fonctionnaires mais cela ne repose pas uniquement sur notre institution.

Quels sont les défis à relever pour les formateurs?

Les enjeux comme la transparence, l'exemplarité ou l'accès à l'information sont des préoccupations majeures revenant systématiquement dans les demandes des organisations.

Aussi, nos formateurs sont appelés à se réactualiser continuellement et de faire des recherches sur les bonnes pratiques pour intégrer le transfert de connaissances du savoir être et savoir-faire aux apprenants, soit les fonctionnaires.

Nous avons un mélange de formateurs expérimentés des secteurs public et privé, de fonctionnaires retraités et ceux d'institutions étrangères renommées. Le défi, pour eux, est de comprendre l'environnement dans lequel travaillent les fonctionnaires, leurs types de responsabilités et les moyens contribuant à l'amélioration tout en rendant leur emploi agréable. C'est dans ce contexte que la tenue de cet atelier revêt son importance. En somme, cela vise à ce que nos formateurs puissent offrir une meilleure formation avec la vision du collège.