Ile Maurice: MBC - Mauvais film

Hormis cet incident, des employés font aussi état des protégés politiques qui continuent à faire «la pluie et le beau temps» à la MBC. Une des raisons qui expliquerait pourquoi malgré une opinion publique très critique, le journal télévisé - même s'il s'est amélioré en termes de contenu - continue à être une vitrine pour les «bonnes actions» du Premier ministre et des membres du gouvernement.

Dans la vidéo en question qui remonte à quelques jours, on voit Manisha Jooty, très remontée, alors qu'elle s'en prend à la hiérarchie et à la maquilleuse. Sollicitée pour des explications, elle n'a pas souhaité réagir. Cependant, son entourage tient à préciser que sa suspension n'a rien à voir avec cette vidéo.

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) est de nouveau au centre d'une polémique. Problèmes d'indiscipline, mainmise de clans et de protégés politiques, conflits relationnels entre direction-syndicat et les ingérences venant de l'Hôtel du gouvernement, la situation est décrite comme étant «intenable».

