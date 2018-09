Burkina Faso: Ligue 1 - Le Lyonnais Bertrand Traoré a mis Marseille au supplice

Très grande prestation de la part du Burkinabè de l'Olympique Lyonnais dimanche soir. L'attaquant a été brillant lors du match gagné face à l'Olympique de Marseille (4-2). Deux buts, un penalty obtenu, un carton rouge provoqué : Bertrand Traoré a fait très mal aux Phocéens.

Mercredi, Bertrand Traoré n'était que remplaçant lors de la victoire prestigieuse de l'Olympique Lyonnais sur le terrain de Manchester City (1-2) en Ligue des champions. Il n'était entré que pour les dernières secondes du match, à la place du buteur ivoirien Maxwel Cornet. Ce dimanche, son entraîneur Bruno Genesio lui a accordé sa confiance d'entrée pour le choc de la 6e journée du championnat de France contre l'Olympique de Marseille. Le coach n'a pas eu à regretter son choix.

Un doublé qui fait de lui le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais

Après une première période plutôt discrète, le Burkinabè s'est déchaîné, et c'est tout l'OM qui a pris l'eau. Alors que le score était de 1-1, Bertrand Traoré, avec son aisance balle au pied, a pris le dessus sur Jordan Amavi avant d'envelopper un tir gagnant (51e). L'attaquant a remis ça quelques minutes après pour le but du break, avec l'aide d'une déviation malheureuse de Luiz Gustavo (60e).

C'est déjà le quatrième but de la saison pour l'ancien joueur de Chelsea en Ligue 1. Cela fait de lui le meilleur buteur de l'OL cette saison. En championnat, Bertrand Traoré est sur une série impressionnante: sur ses 13 derniers matches, il a marqué dix buts et distribué deux passes décisives.

L'OM n'a pas résisté face à l'homme du match

Le calvaire marseillais n'a pas pris fin avec ce deuxième but personnel du Lyonnais. Après s'être aidé de l'assistance vidéo, l'arbitre M. Clément Turpin a repéré une faute de Kevin Strootman, l'une des recrues majeures de l'OM, sur Bertrand Traoré; Nabil Fekir s'est chargé de le transformer (74e).

Enfin, alors qu'il filait au but, l'international du Burkina Faso a été fauché par le Croate vice-champion du monde Duje Caleta-Car, un autre joueur recruté cet été par Marseille et sur lequel les Ciel et Blanc comptent beaucoup. Logiquement, le défenseur a été expulsé.

Le récapitulatif est impressionnant: deux buts, un penalty obtenu, un carton rouge provoqué, un titre de joueur du match, un autre titre de meilleur buteur actuel de l'Olympique Lyonnais. Bref, c'était bien la soirée de Bertrand Traoré, 26 ans, bourreau de l'Olympique de Marseille et atout de plus en plus prometteur pour l'OL cette saison.