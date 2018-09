Ile Maurice: Sky to Be à la conquête de l'Europe

«Dodo baba», «Ti Kote ti kote»... voilà deux titres, qui ont suscité l'engouement dès leur sortie. Ils font partie de l'album «Circonstances Lavie» de Sky To Be, qui a vu le jour en décembre 2017. «La sortie de l'album ne m'a apporté que du positif», dit le chanteur.

Il confie que «c'est quelque chose que j'espérais puisque je souhaitais vivre de ma musique. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui attendaient la sortie de cet album. Alain Ramanisum et son producteur Mustapha Bahdi de KDM Family à La Réunion ont eu confiance en moi et m'ont permis de faire cet album».

Aujourd'hui, Sky to Be multiplie les concerts. Il est rare de voir un week-end passer sans qu'il soit invité à se produire. «Je savais que l'album allait avoir un impact positif mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit de cette ampleur. Je me disais qu'on allait m'oublier après quelques semaines mais non, jusqu'à maintenant, j'ai des fans qui demandent mes chansons. Si aujourd'hui je voyage, c'est grâce à ma musique, c'est grâce au séga.»

D'ailleurs, dit le chanteur, s'il avait continué à faire du dancehall, «je ne pense pas que j'aurais connu un tel succès». Avant d'ajouter que «Circonstances lavie commence à cartonner à Rodrigues et à La Réunion. Grâce à cet album, les étrangers me découvrent».

Afin de partager davantage sa musique, le chanteur s'envolera en octobre pour une tournée en Europe. «On se produira à Rodrigues fin septembre puis on sera à La Réunion, en Italie, en Irlande, en Angleterre, en France, en Suisse et en Australie. On sera de retour en novembre.»

Une tournée de longue haleine mais qui ravit le chanteur, qui a hâte que sa musique soit connue ailleurs. Les artistes locaux aussi ne sont pas insensibles à son style musical. «J'ai rencontré le Dj Jimmy Gassel et Mr Love et nous projetons de collaborer sur une chanson d'amour. Ce sera pour très bientôt.» Sky to Be n'en dira pas plus.

Le chanteur souhaite également tourner des vidéoclips de certains de ses tubes. «Je pense aux titres Dodo Baba, Ti kote ti kote et au titre Circonstances lavie, qui marchent très fort.»

Et qu'en est-il d'un second album. «J'ai plusieurs textes qui sont prêts. Je pense qu'avec le nombre, j'aurais pu faire plusieurs albums. Je souhaiterais sortir un autre album l'année prochaine pour la Pâques, mais pour l'instant, Circonstances lavie a encore le vent en poupe, on va le laisser vivre encore un peu.»