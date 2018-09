Ile Maurice: Victoria - Dernié régar lor lagar

Dans la voix de cet homme aigri, comme les tamarins qu'il propose aux passants, de l'amertume. «Boukou souvénir éna isi, dépi mo zenn mo arpant lagar mwa. Ti pe vinn get mamzel fer inpé galan. Aster zot get mwa traver... »

Sous les hangars et leur face de tôle ondulée, des autobus bleus, rouges, multicolores, attendent patiemment les voyageurs impatients. L'occasion pour un des chefs de gare de faire un saut dans la machine à remonter le temps. «Sa fer 20 an mo la. Lontan ti éna boukou lanbians. Aster inn fini. Mo rapel ti éna batiman NTA, Mutual Aid ti tipti-tipti, en tol... Mé ki pou fer ? Bizin vinn modern.»

Comme Preetam. Le bar, racheté par son père il y a 26 ans, accueille depuis plus de 40 ans, au quotidien des hommes surtout, heureux de venir siroter en journée comme en soirée, bières et autres «grogs».

Le changement et la modernité passeront bientôt par là. Les bulldozers et leurs grosses dents en métal ne pourront toutefois chasser les souvenirs de certains.

