Ile Maurice: Drogue synthétique - Star Schools sous influence...

À tel point que la brigade des mineurs ne sait plus où donner de la tête. Ni les parents et profs, d'ailleurs. «Franchement, on ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas de meilleur prof que l'expérience dit-on», déplore une mère de famille, enseignante dans un collège qui produit souvent des lauréats. «Sauf que dans le cas de la drogue synthétique, les enfants peuvent y laisser leur vie.»

Eh oui, le «synthé» est également à la mode chez les filles. «Une fois, on en avait découvert sur une élève. Des policiers étaient venus pour tenter de nous sensibiliser. Sauf qu'on s'est moquées d'eux parce qu'ils nous ont dit que nous allions arrêter d'avoir nos règles si on consommait de la drogue synthétique... » ricane une collégienne.

Autre «collège d'élite», même délire. Dans cet établissement situé à Rose-Hill, la drogue synthétique s'échange comme les stickers Panini pendant la Coupe du monde. «Zot fer koumadir zot népli per nanyé. Ki so tifi garson tou marsé lor lari ek zot sigaret aster. Ek éna pa konténir zis taba», déplore notre source.

